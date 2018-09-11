2018-09-11 13:10:43
2018-09-11 13:10:43
Москва
/ Тема: Вышел в свет новый номер газеты «Петровка, 38» (33 (9634) от 11 сентября 2018 года).
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(обновлено: ) Источник: petrovka38.ru
БУДНИЧНЫЙ ГЕРОИЗМ
23 августа 2018 года пресечена попытка вооружённого нападения на сотрудников Полка полиции по охране дипломатических представительств и консульств иностранных государств, находившихся на службе. Читайте на странице 2.
ПАМЯТНЫЙ ДЕНЬ
В Центре профессиональной подготовки столичного правоохранительного главка состоялся торжественный выпуск сотрудников патрульно-постовой службы. Подробности читайте на странице 2.
ЧТО ПОКАЗАЛ МОНИТОРИНГ
Гражданские активисты общественной кампании «Гражданин и полиция» Пётр ДОРОГОВ, Александр ДОЦЕНКО, Эльбрус РАХМАНОВ и член Общественного совета при УВД по ЮЗАО Максим КАЛИНИН провели мониторинг деятельности в подразделениях внутренних дел на юго-западе столицы. Читайте на странице 2.
КОМУ ДОВЕРЯЮТ ГРАЖДАНЕ
С 11 сентября стартует проводимый МВД России Всероссийский конкурс «Народный участковый». Данная акция должна способствовать повышению уровня доверия населения к сотрудникам полиции, престижа службы и формирования позитивного общественного мнения о деятельности участковых уполномоченных полиции. Читайте на странице 2.
ПРОВЕРКОЙ УДОВЛЕТВОРЕНЫ
Представители Московской Хельсинкской группы в рамках акции «Гражданин и полиция» совместно с заместителем председателя Общественного совета при УВД по ЮВАО Николаем ЛОБАНОВЫМ приняли участие в проверке организации работы участковых уполномоченных полиции ОМВД России по району Печатники. Читайте на странице 3.
ГОРДОЕ ЗВАНИЕ — КУРСАНТ
В Колледже полиции состоялась торжественная линейка, посвящённая Дню знаний. В этом году в общий строй впервые встали 360 новых курсантов. Для одних поводом поступить сюда стало продолжение семейной династии, для других — желание помогать людям, но общим для всех является любовь к своей Родине. Подробнее на странице 3.
С ПОБЕДОЙ!
В рамках спортивных мероприятий, посвящённых 300-летию российской полиции, с 21 по 26 августа текущего года в городе Балахне (Нижегородская область) прошли Всероссийские соревнования по хоккею с шайбой. Подробности на странице 3.
ТРИ ЖЕЛАНИЯ
Современная «Петровка, 38» — это не только здания, гораздо важнее — галерея славных имён, создавших и удерживающих дух и престиж службы и работы в органах внутренних дел. Одним из главных женских лиц в этой галерее по праву является Галина Иосифовна МЕЛЬНИКОВА, отдавшая медицинской службе в Поликлинике № 3 ФКУЗ «МСЧ ГУ МВД России по г. Москве» более сорока лет. Читайте на странице 4.
ОТ ГОЛОВЫ ДО ПЯТОЧЕК...
Закончился летний сезон, но по-прежнему тепло встречают отдыхающих в Центре восстановительной медицины и реабилитации «Берёзовая роща», который входит в структуру ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве». Читайте на странице 5.
ОБЫЧНЫЕ ПАРНИ ОБЫЧНОЙ СТРАНЫ
Четверо школьников на Сельскохозяйственной улице увидели граждан, которые вели себя агрессивно по отношению к окружающим людям и, судя по внешним признакам, находились в состоянии алкогольного опьянения. Ребята не остались равнодушными и позвонили в полицию, сообщив о данном происшествии. Читайте на странице 6.
ВСЕМ ВЫЙТИ ИЗ СУМРАКА!
В рамках профилактического рейда «Снова в школу» сотрудники ГИБДД Южного округа города Москвы в парке на Борисовских прудах провели акцию «Стань заметнее», направленную на популяризацию использования световозвращающих элементов. Читайте на странице 6.
ОТМЕЧЕННЫЕ «ЗА СЛУЖБУ ЧЕМПИОНАТУ»
В УВД по ТиНАО состоялось торжественное награждение сотрудников, показавших высокие результаты в служебной деятельности при обеспечении общественного порядка в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. Подробнее на странице 6.
УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И… С УДОВОЛЬСТВИЕМ
В рамках Всероссийской акции «Помоги пойти учиться» врио начальника УВД по ЮЗАО подполковник полиции Алексей АНДРЕЕВ, представитель Общественного совета при УВД Роман ХУДЯКОВ и заместитель председателя Совета ветеранов УВД Константин ИВАНОВ навестили воспитанников ГБУ Центр поддержки семьи и детства «Зюзино», находящихся в трудной жизненной ситуации. Продолжение на странице 6.
ОСТАВИЛА ВЕЩИ, ПРОДУКТЫ И... МЛАДЕНЦА
В полицию поступило сообщение от жителя Зеленограда о том, что на детской площадке в 14-м микрорайоне более получаса стоит детская коляска с грудным ребёнком. Читайте на странице 6.
ОН ДОРОЖИЛ КАЖДОЙ СЕКУНДОЙ
30 августа 2018 года ушёл из жизни Иосиф КОБЗОН — человек, который заботился в том числе и о сотрудниках столичной полиции, в особенности — о семьях погибших правоохранителей. О том, каким был Иосиф Давыдович, о совместной работе с народным артистом СССР «Петровке, 38» рассказал вице-президент и исполнительный директор Регионального общественного благотворительного фонда «Щит и Лира» заслуженный артист России Юрий СЕРБИН. Подробности читайте на странице 7.
С ПОЗВОЛЕНИЯ ЭЛЬБРУСА
Однажды известный в спортивной среде видеоблогер, на ютуб-канал которого я подписан, анонсировал свой грядущий подъём на Эльбрус. Спустя пару недель выложил ролик. Дошёл лишь до так называемой «седловины». А казалось бы — спортсмен и весьма подготовленный человек. Продолжение на страницах 8 - 9.
КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА
Читайте на странице 10.
«БРОДЯГА СУДЬБУ ПРОКЛИНАЯ...»
Откровенно говоря, мы стремимся свести к минимуму наше соприкосновение-столкновение с непредсказуемой и пугающей реальностью — миром бомжей. Стараемся уйти от них, забыть о бездомных и жить как ни в чём ни бывало в своём «правильном социуме». Подробности читайте на странице 11.
ПАМЯТКА САДИСТУ
Время от времени в средствах массовой информации появляются публикации о фактах издевательств некоторых представителей человеческого рода над животными. Жертвами садистов становятся как дикие звери, птицы и прочая фауна, так и домашние питомцы. Читайте на странице 11.
УГОЛОВНЫЙ РОЗЫСК. НАЧАЛО ЛЕГЕНДАРНОЙ ИСТОРИИ
Газета «Петровка, 38» продолжает публикацию специальных выпусков, посвящённых 100-летней истории Московского уголовного розыска. Они формируются из материалов книги об истории Московского уголовного розыска, создаваемой Советом ветеранов МУРа под общей редакцией Юрия Григорьевича Федосеева — начальника МУРа в 1991—1994 годах. Подробности читайте на страницах 12-13.
ПЕРВЫЙ СОВЕТСКИЙ ОРДЕН
Сто лет назад, 16 сентября 1918 года, Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК) учредил первый советский орден — орден Красного Знамени РСФСР, который изначально планировался как высший советский орден. Подробнее на странице 14.
ЛЕГЕНДА ГИМНАСТИЧЕСКОГО ПОМОСТА
Чтобы абсолютно утвердиться в правильности громкого заголовка, назову главные достижения легендарной советской спортсменки Ларисы ЛАТЫНИНОЙ. Она заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер СССР. Абсолютная чемпионка Олимпийских игр 1956 и 1960 годов. Завоевала 18 олимпийских медалей, из которых 9 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых. Восьмикратная чемпионка мира, многократная чемпионка Европы и СССР. Тренер олимпийской команды наших гимнасток в 1968, 1972 и 1976 годах. Продолжение на странице 14.
ВЕРЕН ЛУЧШИМ ТРАДИЦИЯМ
Современная профсоюзная работа, как правило, лишена эффектных показов, демонстративно выгодных жестов — это не к профсоюзу. Зато здесь есть, пожалуй, более важная вещь — социальная составляющая гуманной работы. Подробности читайте на странице 15.
СЕКРЕТЫ УСПЕХА
Начальник отдела кадров УВД по СЗАО полковник внутренней службы Алёна КРАСНОВА поделилась секретами профессиональной деятельности специалистов этого направления и рассказала, как стать лучшим подразделением по работе с личным составом. Читайте на странице 15.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Читайте на странице 16.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Читайте на странице 16.
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