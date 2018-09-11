11.09.2018

2018-09-11 13:10:43

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка, 38» (33 (9634) от 11 сентября 2018 года).

БУДНИЧНЫЙ ГЕРОИЗМ

23 августа 2018 года пресечена попытка вооружённого нападения на сотрудников Полка полиции по охране дипломатических представительств и консульств иностранных государств, находившихся на службе. Читайте на странице 2.



ПАМЯТНЫЙ ДЕНЬ

В Центре профессиональной подготовки столичного правоохранительного главка состоялся торжественный выпуск сотрудников патрульно-постовой службы. Подробности читайте на странице 2.



ЧТО ПОКАЗАЛ МОНИТОРИНГ

Гражданские активисты общественной кампании «Гражданин и полиция» Пётр ДОРОГОВ, Александр ДОЦЕНКО, Эльбрус РАХМАНОВ и член Общественного совета при УВД по ЮЗАО Максим КАЛИНИН провели мониторинг деятельности в подразделениях внутренних дел на юго-западе столицы. Читайте на странице 2.



КОМУ ДОВЕРЯЮТ ГРАЖДАНЕ

С 11 сентября стартует проводимый МВД России Всероссийский конкурс «Народный участковый». Данная акция должна способствовать повышению уровня доверия населения к сотрудникам полиции, престижа службы и формирования позитивного общественного мнения о деятельности участковых уполномоченных полиции. Читайте на странице 2.



ПРОВЕРКОЙ УДОВЛЕТВОРЕНЫ

Представители Московской Хельсинкской группы в рамках акции «Гражданин и полиция» совместно с заместителем председателя Общественного совета при УВД по ЮВАО Николаем ЛОБАНОВЫМ приняли участие в проверке организации работы участковых уполномоченных полиции ОМВД России по району Печатники. Читайте на странице 3.



ГОРДОЕ ЗВАНИЕ — КУРСАНТ

В Колледже полиции состоялась торжественная линейка, посвящённая Дню знаний. В этом году в общий строй впервые встали 360 новых курсантов. Для одних поводом поступить сюда стало продолжение семейной династии, для других — желание помогать людям, но общим для всех является любовь к своей Родине. Подробнее на странице 3.



С ПОБЕДОЙ!

В рамках спортивных мероприятий, посвящённых 300-летию российской полиции, с 21 по 26 августа текущего года в городе Балахне (Нижегородская область) прошли Всероссийские соревнования по хоккею с шайбой. Подробности на странице 3.



ТРИ ЖЕЛАНИЯ

Современная «Петровка, 38» — это не только здания, гораздо важнее — галерея славных имён, создавших и удерживающих дух и престиж службы и работы в органах внутренних дел. Одним из главных женских лиц в этой галерее по праву является Галина Иосифовна МЕЛЬНИКОВА, отдавшая медицинской службе в Поликлинике № 3 ФКУЗ «МСЧ ГУ МВД России по г. Москве» более сорока лет. Читайте на странице 4.



ОТ ГОЛОВЫ ДО ПЯТОЧЕК...

Закончился летний сезон, но по-прежнему тепло встречают отдыхающих в Центре восстановительной медицины и реабилитации «Берёзовая роща», который входит в структуру ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве». Читайте на странице 5.



ОБЫЧНЫЕ ПАРНИ ОБЫЧНОЙ СТРАНЫ

Четверо школьников на Сельскохозяйственной улице увидели граждан, которые вели себя агрессивно по отношению к окружающим людям и, судя по внешним признакам, находились в состоянии алкогольного опьянения. Ребята не остались равнодушными и позвонили в полицию, сообщив о данном происшествии. Читайте на странице 6.



ВСЕМ ВЫЙТИ ИЗ СУМРАКА!

В рамках профилактического рейда «Снова в школу» сотрудники ГИБДД Южного округа города Москвы в парке на Борисовских прудах провели акцию «Стань заметнее», направленную на популяризацию использования световозвращающих элементов. Читайте на странице 6.



ОТМЕЧЕННЫЕ «ЗА СЛУЖБУ ЧЕМПИОНАТУ»

В УВД по ТиНАО состоялось торжественное награждение сотрудников, показавших высокие результаты в служебной деятельности при обеспечении общественного порядка в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. Подробнее на странице 6.



УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И… С УДОВОЛЬСТВИЕМ

В рамках Всероссийской акции «Помоги пойти учиться» врио начальника УВД по ЮЗАО подполковник полиции Алексей АНДРЕЕВ, представитель Общественного совета при УВД Роман ХУДЯКОВ и заместитель председателя Совета ветеранов УВД Константин ИВАНОВ навестили воспитанников ГБУ Центр поддержки семьи и детства «Зюзино», находящихся в трудной жизненной ситуации. Продолжение на странице 6.



ОСТАВИЛА ВЕЩИ, ПРОДУКТЫ И... МЛАДЕНЦА

В полицию поступило сообщение от жителя Зеленограда о том, что на детской площадке в 14­-м микрорайоне более получаса стоит детская коляска с грудным ребёнком. Читайте на странице 6.



ОН ДОРОЖИЛ КАЖДОЙ СЕКУНДОЙ

30 августа 2018 года ушёл из жизни Иосиф КОБЗОН — человек, который заботился в том числе и о сотрудниках столичной полиции, в особенности — о семьях погибших правоохранителей. О том, каким был Иосиф Давыдович, о совместной работе с народным артистом СССР «Петровке, 38» рассказал вице-президент и исполнительный директор Регионального общественного благотворительного фонда «Щит и Лира» заслуженный артист России Юрий СЕРБИН. Подробности читайте на странице 7.



С ПОЗВОЛЕНИЯ ЭЛЬБРУСА

Однажды известный в спортивной среде видеоблогер, на ютуб-канал которого я подписан, анонсировал свой грядущий подъём на Эльбрус. Спустя пару недель выложил ролик. Дошёл лишь до так называемой «седловины». А казалось бы — спортсмен и весьма подготовленный человек. Продолжение на страницах 8 - 9.



КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Читайте на странице 10.



«БРОДЯГА СУДЬБУ ПРОКЛИНАЯ...»

Откровенно говоря, мы стремимся свести к минимуму наше соприкосновение-столкновение с непредсказуемой и пугающей реальностью — миром бомжей. Стараемся уйти от них, забыть о бездомных и жить как ни в чём ни бывало в своём «правильном социуме». Подробности читайте на странице 11.



ПАМЯТКА САДИСТУ

Время от времени в средствах массовой информации появляются публикации о фактах издевательств некоторых представителей человеческого рода над животными. Жертвами садистов становятся как дикие звери, птицы и прочая фауна, так и домашние питомцы. Читайте на странице 11.



УГОЛОВНЫЙ РОЗЫСК. НАЧАЛО ЛЕГЕНДАРНОЙ ИСТОРИИ

Газета «Петровка, 38» продолжает публикацию специальных выпусков, посвящённых 100-летней истории Московского уголовного розыска. Они формируются из материалов книги об истории Московского уголовного розыска, создаваемой Советом ветеранов МУРа под общей редакцией Юрия Григорьевича Федосеева — начальника МУРа в 1991—1994 годах. Подробности читайте на страницах 12-13.



ПЕРВЫЙ СОВЕТСКИЙ ОРДЕН

Сто лет назад, 16 сентября 1918 года, Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК) учредил первый советский орден — орден Красного Знамени РСФСР, который изначально планировался как высший советский орден. Подробнее на странице 14.



ЛЕГЕНДА ГИМНАСТИЧЕСКОГО ПОМОСТА

Чтобы абсолютно утвердиться в правильности громкого заголовка, назову главные достижения легендарной советской спортсменки Ларисы ЛАТЫНИНОЙ. Она заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер СССР. Абсолютная чемпионка Олимпийских игр 1956 и 1960 годов. Завоевала 18 олимпийских медалей, из которых 9 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых. Восьмикратная чемпионка мира, многократная чемпионка Европы и СССР. Тренер олимпийской команды наших гимнасток в 1968, 1972 и 1976 годах. Продолжение на странице 14.



ВЕРЕН ЛУЧШИМ ТРАДИЦИЯМ

Современная профсоюзная работа, как правило, лишена эффектных показов, демонстративно выгодных жестов — это не к профсоюзу. Зато здесь есть, пожалуй, более важная вещь — социальная составляющая гуманной работы. Подробности читайте на странице 15.



СЕКРЕТЫ УСПЕХА

Начальник отдела кадров УВД по СЗАО полковник внутренней службы Алёна КРАСНОВА поделилась секретами профессиональной деятельности специалистов этого направления и рассказала, как стать лучшим подразделением по работе с личным составом. Читайте на странице 15.



ОБЪЯВЛЕНИЕ

Читайте на странице 16.





ОБЪЯВЛЕНИЕ

Читайте на странице 16.



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