Певец Дима Билан переживает непростой этап в жизни. Артист перенес затяжную депрессию, после которой обострились соматические болезни.

Певец Дима Билан переживает непростой этап в жизни. Артистперенес затяжную депрессию, после которой обострились соматические болезни.Дмитрий стал гостем презентации нового проектагендиректора телеканала "МУЗ-ТВ" Армана Давлетярова StarMasterclass – видеокурсыот отечественных звезд по построению счастливой и гармоничной личной жизни. Дмитрий признался, что в этой сфере у него сейчас затишье. Недавнопевец столкнулся с некоторыми трудностями, которые временно отбили у него желаниеобзаводиться второй половинкой."Сейчас этим совершенно не озадачен, – рассказал Билан. – Япережил серьезные душевные проблемы, и сейчас мне совершенно не хочется. У меняесть пока о ком заботиться, и кем заниматься: своей семьей, родителями,какие-то бизнесы сейчас открыты, сестрой хоть она уже и взросла".Артист отметил, что в последнее время его подводит здоровье. Недавно он был вынужден отменять концерты и отказаться от участия в крупныхмузыкальных мероприятиях. "Я тут даже болел, чуть не слег с воспалением легких,но вовремя обратился в больницу. Кроме того, я пережил серьезные душевныепроблемы, сильную депрессию, из которой сейчас выхожу", – цитирует Димитрия StarHit.Отметим, поклонники уже давно с тревогой следят засамочувствием Димы Билана. Они заметили, что певец сильно осунулся, исхудал. Ане так давно он и вовсе не смог дать интервью из-за того, что буквальнозадыхался от кашля. После этого артист признался, что запустил пневмонию. Однако это не единственный недуг, который подрывает здоровье Билана,уверены фанаты. Многое Дмитрий скрывает от общественности.