Певец Дима Билан переживает непростой этап в жизни. Артист
перенес затяжную депрессию, после которой обострились соматические болезни.
Певец Дима Билан переживает непростой этап в жизни. Артист
перенес затяжную депрессию, после которой обострились соматические болезни.
Дмитрий стал гостем презентации нового проекта
гендиректора телеканала "МУЗ-ТВ" Армана Давлетярова StarMasterclass – видеокурсы
от отечественных звезд по построению счастливой и гармоничной личной жизни. Дмитрий признался, что в этой сфере у него сейчас затишье. Недавно
певец столкнулся с некоторыми трудностями, которые временно отбили у него желание
обзаводиться второй половинкой.
"Сейчас этим совершенно не озадачен, – рассказал Билан. – Я
пережил серьезные душевные проблемы, и сейчас мне совершенно не хочется. У меня
есть пока о ком заботиться, и кем заниматься: своей семьей, родителями,
какие-то бизнесы сейчас открыты, сестрой хоть она уже и взросла".
Артист отметил, что в последнее время его подводит здоровье. Недавно он был вынужден отменять концерты и отказаться от участия в крупных
музыкальных мероприятиях. "Я тут даже болел, чуть не слег с воспалением легких,
но вовремя обратился в больницу. Кроме того, я пережил серьезные душевные
проблемы, сильную депрессию, из которой сейчас выхожу", – цитирует Димитрия StarHit.
Отметим, поклонники уже давно с тревогой следят за
самочувствием Димы Билана. Они заметили, что певец сильно осунулся, исхудал. А
не так давно он и вовсе не смог дать интервью из-за того, что буквально
задыхался от кашля. После этого артист признался, что запустил пневмонию. Однако это не единственный недуг, который подрывает здоровье Билана,
уверены фанаты. Многое Дмитрий скрывает от общественности.