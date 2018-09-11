Явка
на прошедших в минувшее воскресенье, в единый день голосования, выборах
мэра столицы составила почти 31%. Это совпало с прогнозами экспертов и
соответствует уровню активности москвичей на прошлых выборах
градоначальника в 2013 году.
Явка
на прошедших в минувшее воскресенье, в единый день голосования, выборах
мэра столицы составила почти 31%. Это совпало с прогнозами экспертов и
соответствует уровню активности москвичей на прошлых выборах
градоначальника в 2013 году.
По
итогам голосования убедительную победу одержал действующий мэр Сергей
Собянин. Он получил 70,17% голосов. За градоначальника проголосовали
почти 1,6 миллиона москвичей.
Явка
составила 31%, что практически совпадает с активностью горожан во время
прошлых выборов: тогда на избирательные участки пришли порядка 32%
имевших право голоса жителей столицы. Особенно востребованными оказались
дачные участки: явка там была в два раза выше.
По
сравнению с другими российскими городами явка в Москве по-прежнему
остается довольно высокой. Так, на прошлые выборы мэра Красноярска
пришли 22% избирателей. Подобные результаты были продемонстрированы также
во Владивостоке и Новосибирске – 22 и 21% соответственно. Приближенные
к столичным показатели были отмечены в Хабаровске (порядка 33%), Омске
(34%) и Магадане (35%).
Наметившийся тренд на явку избирателей подтверждается и опытом крупных мегаполисов.
Так, в Лос-Анджелесе на прошлогодних выборах фиксировалась явка на
уровне 20%, в Хьюстоне в 2015 году – 27%. Как видим, активность
избирателей в этих динамично развивающихся городах невысокая, но проблему из этого никто не делает.
Особенно показателен пример Нью-Йорка. На выборы мэра в ноябре прошлого года пришли 24% избирателей – это
самая низкая явка за полвека. Бывший глава "Большого яблока" Майкл
Блумберг в 2009 году избирался при электоральной активности горожан на
уровне 28%.
При
этом в некоторых городах жители и вовсе не могут выбирать мэра. К
примеру, в Париже это делают "муниципальные советники". Они, в свою
очередь, избираются на прямых выборах в городских округах.
Выборы
мэра Москвы состоялись в единый день голосования 9 сентября. Были
открыты более 3,8 тысячи избирательных участков. На пост градоначальника
претендовали кандидат от "Справедливой
России" Илья Свиридов, от ЛДПР Михаил Дегтярев, от коммунистов Вадим Кумин, а также от "Союза горожан" Михаил Балакин. Сергей Собянин шел на выборы в качестве самовыдвиженца.
На прошедших выборах
был опробован ряд новшеств. Так, помимо 3,6 тысячи избирательных
участков на территории столицы, было предусмотрено 209 точек за
пределами Москвы. Горожане могли проголосовать в Московской, Калужской,
Владимирской и Тульской областях. Благодаря этому отдать свой голос
могли те москвичи, кто находился 9 сентября за пределами города.
Кроме
того, было продлено время работы участков – с 20:00 до 22:00. За ходом
волеизъявления следили более четырех тысяч наблюдателей от Общественной
палаты столицы. В целом голосование прошло спокойно, каких-либо значимых
нарушений зафиксировано не было.