Явка на прошедших в минувшее воскресенье в единый день голосования выборах мэра столицы составила почти 31%. Это совпало с прогнозами экспертов и соответствует уровню активности москвичей на прошлых выборах градоначальника в 2013 году.

Явкана прошедших в минувшее воскресенье в единый день голосования выборахмэра столицы составила почти 31%. Это совпало с прогнозами экспертов исоответствует уровню активности москвичей на прошлых выборахградоначальника в 2013 году.Поитогам голосования убедительную победу одержал действующий мэр СергейСобянин. Он получил 70,17% голосов. За градоначальника проголосовалипочти 1,6 миллиона москвичей.Явкасоставила 31%, что практически совпадает с активностью горожан во времяпрошлых выборов: тогда на избирательные участки пришли порядка 32%имевших право голоса жителей столицы. Особенно востребованными оказалисьдачные участки: явка там была в два раза выше.Посравнению с другими российскими городами явка в Москве по-прежнемуостается довольно высокой. Так, на прошлые выборы мэра Красноярскапришли 22% избирателей. Подобные результаты были продемонстрированы такжево Владивостоке и Новосибирске – 22% и 21% соответственно. Приближенныек столичным показатели были отмечены в Хабаровске (порядка 33%), Омске(34%) и Магадане (35%).Наметившийся тренд на явку избирателей подтверждается и опытом крупных мегаполисов.Так, в Лос-Анджелесе на прошлогодних выборах фиксировалась явка науровне 20%, в Хьюстоне в 2015 году – 27%. Как видим, активностьизбирателей в этих динамично развивающихся городах невысокая, но проблему из этого никто не делает.Особенно показателен пример Нью-Йорка. На выборы мэра в ноябре прошлого года пришли 24% избирателей – этосамая низкая явка за полвека. Бывший глава "Большого яблока" МайклБлумберг в 2009 году избирался при электоральной активности горожан науровне 28%.Приэтом в некоторых городах жители и вовсе не могут выбирать мэра. Кпримеру, в Париже это делают "муниципальные советники". Они, в своюочередь, избираются на прямых выборах в городских округах.Выборымэра Москвы состоялись в единый день голосования 9 сентября. Былиоткрыты более 3,8 тысячи избирательных участков. На пост градоначальникапретендовали кандидат от "СправедливойРоссии" Илья Свиридов, от ЛДПР Михаил Дегтярев, от коммунистов Вадим Кумин, а также от "Союза горожан" Михаил Балакин. Сергей Собянин шел на выборы в качестве самовыдвиженца.На прошедших выборахбыл опробован ряд новшеств. Так, помимо 3,6 тысячи избирательныхучастков на территории столицы, было предусмотрено 209 точек запределами Москвы. Горожане могли проголосовать в Московской, Калужской,Владимирской и Тульской областях. Благодаря этому отдать свой голосмогли те москвичи, кто находился 9 сентября за пределами города.Крометого, было продлено время работы участков – с 20:00 до 22:00. За ходомволеизъявления следили более четырех тысяч наблюдателей от Общественнойпалаты столицы. В целом голосование прошло спокойно, каких-либо значимыхнарушений зафиксировано не было.