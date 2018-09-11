В декабре 2016 года на Большой Очаковской улице обвиняемые напали на мужчину. Применив физическую силу, злоумышленники похитили сумку с 4 миллионами рублей...

Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела по обвинению троих уроженцев ближнего зарубежья в совершении разбойных нападений на граждан.Как сообщалось ранее, в декабре 2016 года на Большой Очаковской улице обвиняемые напали на мужчину. Применив физическую силу, злоумышленники похитили сумку с 4 миллионами рублей и документами, после чего скрылись с места происшествия.В ноябре 2016 года фигуранты проникли в квартиру, расположенную в доме в Кировоградском проезде. Используя предметы, похожие на пистолеты, нападавшие, угрожая, похитили у потерпевших более 2 миллионов рублей.Кроме того, в ходе расследования был установлен еще один факт противоправной деятельности обвиняемых. В августе 2016 года на улице Красного Маяка злоумышленники напали на мужчину и похитили более 7 миллионов рублей.В апреле 2017 года подозреваемые были задержаны сотрудниками УУР ГУ МВД России по г. Москве. По данным фактам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». На основании ходатайства следователя в отношении задержанных была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время уголовное дело направлено в Чертановский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28