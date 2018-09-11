Мужчина избил её и не выпускал из квартиры

Мужчина избил её и не выпускал из квартирыВо Владимире уроженец Дагестана больще суток держал в заточении знакомую женщину.Как сообщают в пресс-службе Следственного комитета, мужчина ворвался к ней в квартиру и запер дверь изнутри. Он начал избивать женщину. Чтобы добиться покорности, злоумышленник приставил к её шее нож и начал душить.Женщина не могла передвигаться по дому и даже позвонить близким, потому что знакомый следил за всеми её движениями. Так она провела больше суток. Мужчина периодически избивал приятельницу. Непонятно, чего он хотел добиться.После злоумышленник выпустил женщину. Она обратилась в больницу. Врачи оставили потерпевшую в стационаре.Следователи возбудили в отношении владимирца уголовное дело. Они подозревают, что это его не первое аналогичное преступление.