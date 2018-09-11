Мужчина избил её и не выпускал из квартиры
Мужчина избил её и не выпускал из квартиры
Во Владимире уроженец Дагестана больще суток держал в заточении знакомую женщину.
Как сообщают в пресс-службе Следственного комитета, мужчина ворвался к ней в квартиру и запер дверь изнутри. Он начал избивать женщину. Чтобы добиться покорности, злоумышленник приставил к её шее нож и начал душить.
Женщина не могла передвигаться по дому и даже позвонить близким, потому что знакомый следил за всеми её движениями. Так она провела больше суток. Мужчина периодически избивал приятельницу. Непонятно, чего он хотел добиться.
После злоумышленник выпустил женщину. Она обратилась в больницу. Врачи оставили потерпевшую в стационаре.
Следователи возбудили в отношении владимирца уголовное дело. Они подозревают, что это его не первое аналогичное преступление.