Подготовка к выборам находится в финальной стадии. Советы народных депутатов предстоит выбрать не только во Владимире, но и в 10 муниципальных округах, а также в Радужном, Покрове, Суздале и Новоалександровском муниципальном образовании. Кроме того, запланированы дополнительные выборы депутатов Совета народных депутатов Селецкого муниципального образования. Из информации на сайте Правительства Владимирской области В регионе завершаются 17