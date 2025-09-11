Губернатор выразил сожаление по поводу произошедшего.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев впервые публично прокомментировал уголовное дело в отношении главы города Владимира Дмитрия Наумова, арестованного по обвинению в крупном мошенничестве. Свой комментарий глава региона дал, отвечая на один из более чем 700 вопросов, поступивших ему в социальных сетях во время прямой линии.По словам Александра Авдеева, ситуация с арестом руководителя областного центра «бросает тень на государственную и муниципальную службу». Он подчеркнул, что не владеет всеми деталями следствия, и что все подробности дела будут раскрыты в ходе разбирательства в суде.Губернатор выразил сожаление по поводу произошедшего, отметив, что «Дмитрий Викторович сошел с благодетельной дистанции». Он также заявил, что за каждое коррупционное действие предусмотрено неотвратимое наказание, и каждый человек должен нести за свои поступки ответственность.