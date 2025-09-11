Спасатели напоминают, чтобы избежать беды, необходимо использовать только исправные электроприборы.

Сотрудники МЧС провели рейд в одном из общежитий Гусь-Хрустального, чтобы напомнить жителям о правилах пожарной безопасности. Причиной проверки послужил трагический случай, произошедший в этом же доме в 2024 году, когда из-за короткого замыкания в розетке погибли два человека.В ходе рейда старший инспектор МЧС Сергей Сугутский объяснил жильцам, как правильно эксплуатировать электроприборы и следить за проводкой.Спасатели напоминают, чтобы избежать беды, необходимо использовать только исправные электроприборы, регулярно проверять проводку, а также установить пожарный извещатель и иметь дома огнетушитель.