Житель Владимира пожаловался губернатору в рамках прямой линии на стихийную торговлю на улице Егорова. Мусор не убирается. Граждане стали замечать крыс. Губернатор сказал, что нужно посоветоваться с жителями и депутатами и предложить организованное пространство для торговли. Врип главы города Владимир Гарёв пообещал губернатору, что порядок будет наведён на этой территории в ближайшее время. Подробнее расскажем