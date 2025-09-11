Так ответил губернатор в рамках прямой линии обеспокоенным жителям, которые увидели строительную технику на территории. Александр Авдеев пояснил, что сейчас идет 1 этап реконструкции парка.

Так ответил губернатор в рамках прямой линии обеспокоенным жителям, которые увидели строительную технику на территории. Александр Авдеев пояснил, что сейчас идет 1 этап реконструкции парка. Осуществляется перекладка коммуникаций, поэтому работает техника. Реконструкция будет проходить в несколько этапов. Сначала – создание дорожной инфраструктуры. Затем – очистка прудов и модернизация плотин. Потом – создание пешеходного каркаса, набережной.