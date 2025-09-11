Во Владимире состоялся городской детский футбольный турнир «Дуброва фест». Место встречи команд— новая спортивная площадка 39 гимназии. Кроме самого главного события — матча маленьких

Во Владимире состоялся городской детский футбольный турнир «Дуброва фест». Место встречи команд— новая спортивная площадка 39 гимназии. Кроме самого главного события — матча маленьких футболистов, на территории спортплощадки работали интерактивные зоны. Мини-хоккей, волейбол, аниматоры и сладкая вата скрасили ожидание открытие чемпионата. Творческим подарком стало выступление Детского театра песни «Амега». Также с мотивационной речью перед ребятами