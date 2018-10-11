Злоумышленники через незапертую дверь проникли в квартиру, расположенную в одном из домов на 5-й Кожуховской улице, и похитили часы, ювелирные украшения, документы...

«Оперативники ОМВД России по Южнопортовому району задержали двоих приезжих мужчин по подозрению в совершении квартирной кражи», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В дежурную часть территориального отдела полиции обратился 58-летний житель столицы с заявлением о краже из квартиры. По словам потерпевшего, неизвестные через незапертую дверь проникли в его квартиру, расположенную в одном из домов на 5-й Кожуховской улице, и похитили часы, ювелирные украшения, документы и связку ключей. Общая сумма ущерба составила около 800 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Южнопортовому району и оперативники УВД по ЮВАО на Волгоградском проспекте задержали подозреваемых. Ими оказались двое приезжих – 23-летний молодой человек и неоднократно судимый 38-летний мужчина. Злоумышленники успели сбыть золотое кольцо стоимостью 250 тысяч рублей, остальное похищенное было обнаружено и изъято при обыске по месту временного проживания задержанных в общежитии на Судостроительной улице.Следствием ОМВД России по Южнопортовому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18