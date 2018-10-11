Представляющий интересы футболиста санкт-петербургского Зенита Александра Кокорина адвокат Умалат Сайгитов заявил о просьбе следователя о переносе допроса игрока на следующий день из-за невозможности приехать вовремя. На это он получил положительный ответ.

Представляющий интересы футболиста санкт-петербургского "Зенита" Александра Кокорина адвокат Умалат Сайгитов заявил о просьбе следователя о переносе допроса игрока на следующий день из-за невозможности приехать вовремя. На это он получил положительный ответ."Мы попросили следователя перенести допрос Кокорина на 11 октября, — сказал Сайгитов, которого цитирует "Интерфакс". – Он вызвал нас на допрос в 17:00, при этом назначив его на 18:00… Так не делается. Мы просто не успели, а идти в ночь смысла нет. Можно спокойно допросить завтра с утра. Теперь следственные действия с моим подзащитным запланированы на завтра, 11 октября".Напомним, что ранее в Главное следственное управление прибыл другой фигурант дела об избиении нескольких людей Павел Мамаев – футболист "Краснодара". Он уже активно сотрудничает со следствием.Сообщается, что обоим футболистам грозит до пяти лет лишения свободы. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье 213 "Хулиганство". Сначала они вместе с компанией избили водителя известной телеведущей Ольги Ушаковой, после чего нанесли травмы чиновнику Минпромторга Денису Паку.