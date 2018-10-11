Бывший капитан сборной России по футболу Алексей Смертин покинул пост советника генерального директора Динамо. Клуб подтвердил эту информацию на своем официальном сайте.

Бывший капитан сборной России по футболу Алексей Смертин покинул пост советника генерального директора "Динамо". Клуб подтвердил эту информацию на своем официальном сайте."Спасибо огромное болельщикам и футбольному клубу "Динамо" за время, проведенное вместе! В связи со своим назначением в РФС, я принял решение сосредоточиться на работе на новой должности. Хочу пожелать удачи и успеха всей команде и моему бывшему партнеру по сборной Дмитрию Хохлову!", — приводит слова Смертина пресс-служба "Динамо".Алексей Смертин решил сосредоточиться на работе в Российском футбольном союзе, где он получил должность директора по региональной политике и международным отношениям. Кроме того, Алексей Геннадьевич сохранил пост офицера по борьбе с дискриминацией в российском футболе.