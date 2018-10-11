Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева успешно защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических наук в Национальном государственном университете физической культуры, спорта и здоровья имени Лесгафта в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы вуза

"Ученый совет выслушал выступление и одобрил. После защиты диссертации Алина Кабаева уехала из университета", — сказал собеседник агентства.По его словам, ученая степень будет получена соискателем после отправки документов в Москву.Тема диссертации Алины Кабаевой была сформулирована как "Содержание спортивно-оздоровительного этапа подготовки детей дошкольного возраста в художественной гимнастике". Автор работы рассмотрел методику оценки мотивации детей дошкольного возраста к занятиям гимнастикой, а также специфику педагогических наблюдений на занятиях по художественной гимнастике в спортивно-оздоровительных группах.