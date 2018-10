Во время впечатляющего астрономического события – полного солнечного затмения – бросают свои дела не только люди, но и пчёлы. Если первые стремятся полюбоваться впечатляющим явлением, то вторые перестают летать и полностью замолкают, переходя в ночной режим.

Во время впечатляющего астрономического события – полного солнечного затмения – взгляды большинства людей обращены в небо или на экраны телевизоров и компьютеров.Но, как оказалось, в то самое время, когда Луна полностью закрывает Солнце, бросают свои дела не только люди, но и пчёлы. Если первые стремятся полюбоваться затмением, то вторые перестают летать и полностью замолкают.Этот феномен подробно описали исследователи из Университета Миссури. В августе 2017 года, когда на территории США можно было наблюдать полное солнечное затмение, более 400 учёных, учителей и школьников, а также энтузиастов-волонтёров организовали 16 станций акустического мониторинга в трёх американских штатах, чтобы записать жужжание пчёл.За несколько часов до начала затмения команда разместила возле опыляемых насекомыми цветов миниатюрные USB-микрофоны. В некоторых местах специалисты также фиксировали показатели температуры и освещённости.Отмечается, что наблюдения проводились в районах, удалённых от шумных дорог, так что на поведение пчёл не могло повлиять присутствие или отсутствие людей.Затем учёные сопоставили собранную информацию с фазами затмения и проанализировали показатели громкости и продолжительности жужжания насекомых во время полётов.Ведущий автор работы профессор биологических наук Кэндис Гален (Candace Galen) рассказала, что, основываясь на небольшом количестве данных из научной литературы, её команда ожидала, что при наступлении затмения активность пчёл начнёт постепенно снижаться и достигнет минимума во время полной фазы."Но мы не ожидали, что изменение будет настолько резким, что пчёлы продолжат летать вплоть до полной фазы и только затем остановятся полностью, как будто по команде "тушить свет!" в летнем лагере. Это нас удивило", — признаётся исследовательница.Уточняется, что среди насекомых, за которыми велось наблюдение, преобладали медоносные пчёлы (Apis mellifera) и шмели.Скорость их полётов снизилась лишь при непосредственном приближении полной фазы затмения, когда освещение значительно уменьшилось. Биологи поясняют, что это характерное поведение – переход в "ночной режим". Каждый день с наступлением сумерек скорость передвижений опылителей снижается, когда они возвращаются в свои колонии.Получается, что в данном случае насекомые интерпретировали затмение как экологический сигнал, несмотря на то, что он не согласовался с их циркадными ритмами и для них по сути ночь наступила днём.Новые данные о поведении пчёл будут полезны экологам, которые борются за спасение популяций опылителей и, в частности, рассматривают влияние на их жизнь светового загрязнения.Кроме того, подобные работы дополняют знания о биоритмах животных и их влиянии на поведенческие особенности, заключают авторы исследования.Их научная работа была опубликована в журнале Annals of the Entomological Society of America.К слову, биологи намерены провести новые наблюдения в 2024 году, когда состоится следующее полное затмение. На этот раз они хотят использовать улучшенное программное обеспечение и, вероятно, снова обратятся за помощью к энтузиастам.И это далеко не первый пример так называемой гражданской науки. Как ранее сообщали авторы проекта "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru), не имея специального образования и даже не вставая из-за компьютера, любители помогают учёным в исследовании рельефа Марса, поиске тайн долголетия и даже проверке феномена квантовой запутанности.