Певица поделилась на своей странице в Instagram снимком с 11-летней наследницей Верой. При этом артистка напомнила девочке, как сильно ее любит.

Певица поделилась на своей странице в Instagramснимком с 11-летней наследницей Верой. При этом артистка напомнила девочке, каксильно ее любит.В кадре Юлия с Врой сидят на кожаномдиване в одежде схожей гаммы. Артистка – в коротком цветастом платье,а малышка – в бирюзовых брюках, клетчатой рубашке и жилете."Когда ты появилась на свет, мояжизнь изменилась. Я всегда буду рядом с тобой…", – написалапевица. Поклонники восхитились фотографией и трогательным посланием Началовой дочери.(Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.). "Доченька, это такое счастье. Здоровья вам. Вы красивы", "Мамочкас дочей такие красапеточки!!!)", "Великолепный ребенок, подарок судьбы",– прокомментировали пост исполнительницы подписчики.Отметим, с отцом девочки футболистом Евгением Алдониным певицапрожила в браке пять лет. Развелись они в 2011 году. Однако радималышки бывшие супруги поддерживают дружеские отношения. Несмотря на нехваткувремени, Юлия старается проводить как можно больше времени с дочкой.Напомним, ранее сталоизвестно, что на протяжении нескольких лет Началова страдает от коварногозаболевания – мигрирующей подагры. Чтобы спрятать воспаленные суставы, артисткапериодически носит перчатки. Певица тщательно скрывала болезнь, однако из-заслухов ей пришлось откровенно рассказать о недуге.