Певица поделилась на своей странице в Instagram
снимком с 11-летней наследницей Верой. При этом артистка напомнила девочке, как
сильно ее любит.
Певица поделилась на своей странице в Instagram
снимком с 11-летней наследницей Верой. При этом артистка напомнила девочке, как
сильно ее любит.
В кадре Юлия с Врой сидят на кожаном
диване в одежде схожей гаммы. Артистка – в коротком цветастом платье,
а малышка – в бирюзовых брюках, клетчатой рубашке и жилете.
"Когда ты появилась на свет, моя
жизнь изменилась. Я всегда буду рядом с тобой…", – написала
певица. Поклонники восхитились фотографией и трогательным посланием Началовой дочери.
(Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.). "Доченька, это такое счастье. Здоровья вам. Вы красивы", "Мамочка
с дочей такие красапеточки!!!)", "Великолепный ребенок, подарок судьбы",
– прокомментировали пост исполнительницы подписчики.
Отметим, с отцом девочки футболистом Евгением Алдониным певица
прожила в браке пять лет. Развелись они в 2011 году. Однако ради
малышки бывшие супруги поддерживают дружеские отношения. Несмотря на нехватку
времени, Юлия старается проводить как можно больше времени с дочкой.
Напомним, ранее стало
известно, что на протяжении нескольких лет Началова страдает от коварного
заболевания – мигрирующей подагры. Чтобы спрятать воспаленные суставы, артистка
периодически носит перчатки. Певица тщательно скрывала болезнь, однако из-за
слухов ей пришлось откровенно рассказать о недуге.