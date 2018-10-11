Министерство обороны США признало наличие крупных уязвимостей практически во всех американских системах вооружения. Об этом говорится в докладе Счетной палаты США (GAO), которая проводила внутренний аудит американских боевых систем, таких как ракеты и беспилотники, с 2012 по 2017 года.

Министерство обороны США признало наличие крупных уязвимостей практически во всех американских системах вооружения. Об этом говорится в докладе Счетной палаты США (GAO), которая проводила внутренний аудит американских боевых систем, таких как ракеты и беспилотники, с 2012 по 2017 года.При этом, пишут авторы исследования, в Пентагоне знают, что их системы безопасности уязвимы к кибератакам и позволяют пронивнувшим злоумышенникам "оставаться незамеченными". Оборонное ведомство долгое время не предпринимало почти никаких мер по усилению защиты и теперь отстает в этой области."Используя относительно простые инструменты и методы, специалисты, проводившие тестирование, смогли получить доступ к управлению системами и оставаться при этом в целом незамеченными, — сообщили в GAO. — Во многом это стало результатом самых базовых недостатков, таких как плохая система управления паролями и тот факт, что каналы коммуникации не были зашифрованы".”СМИ: в серверах Apple и Amazon нашли китайские чипы-шпионы читайте такжеВ одном случае исследователям удалось подобрать правильный пароль администратора за 9 секунд — и все потому, что военные не удосужились поменять фразу, используемую по умолчанию. Пентагон не только не обеспечивает надлежащую защиту вооружений, сказали в GAO, но и оставляет большую часть найденных уязвимостей незакрытой.