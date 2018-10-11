Владельцы карт Мир смогут оплачивать покупки с помощью браслетов и брелоков.

Владельцы карт "Мир" смогут оплачивать покупки с помощью браслетов и брелоков, передает телеканал "Россия 24".Работать аксессуары будут по тому же принципу, по которому сейчас функционируют бесконтактные карты — для операции на сумму до тысячи рублей достаточно просто поднести встроенный чип к платежному устройству. Пилотный проект такой модернизации мировой экосистемы уже запущен в Россельхозбанке.Технология бесконтактной оплаты с помощью аксессуаров уже получила развитие в России. Так, свои устройства на базе Visa и Martercard ранее представили Альфа-Банк и Московский кредитный банк.