Представители британской авиакомпании Virgin Atlantic объявили о запуске спецрейса для геев. Самолет с актерами, диджеями, трансвеститами и художниками на борту поднимется в воздух 28 июня 2019 года. Лайнер отправится из Лондона в Нью-Йорк.

Представители британской авиакомпании Virgin Atlantic объявили о запуске спецрейса для геев. Самолет с актерами, диджеями, трансвеститами и художниками на борту поднимется в воздух 28 июня 2019 года. Лайнер отправится из Лондона в Нью-Йорк, сообщает Guardian.ЛГБТ-рейс станет единственным в своем роде. Событие будет посвящено 50-летию стоунволлского восстания в США, которое ознаменовало начало борьбы представителей сексуальных меньшинств за свои права.Помимо развлекательной и культурной программы, в полете запланированы сеансы быстрых свиданий.Вице-президент Virgin Atlantic Марк Андерсон заявил, что задача его команды – отметить столь важную дату с размахом, а также позаботиться о качестве и разнообразии развлечений на борту.Стоимость билетов на уникальный рейс составляет от 380 до 699 евро. Часть средств с выручки авиакомпания передаст британскому квир-журналу Attitude.Ранее фирма Virgin Atlantic становились спонсорами ЛГБТ-фестиваля в Лондоне, а также стала первым брендом в мире, который использовал образ гей-пары для рекламы на индийском рынке.По словам американских правозащитников, Virgin Atlantic – один из лучших работодателей для геев.