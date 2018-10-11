Разрушение Крымского моста не за горами. На Украине назвали причины, по которым аварии, подобные недавней, будут повторяться.

Разрушение Крымского моста не за горами. На Украине назвали причины,по которым аварии, подобные недавней, будут повторяться.Украинские эксперты снова показали свою полную профнепригодность.Они заявили, что Крымский мост – это объект повышенной опасности и повышеннойаварийности, а значит, ЧП там будут повторяться.Директор аналитико-исследовательского центра "Институтгорода" Александр Сергиенко заявил, что сегодня сохраняются угрозыповторных обвалов элементов Крымского моста и повторения нештатных ситуаций пристроительстве из-за погодных и сейсмических факторов, пишет УНИАН.По словам Сергиенко, в районе Керченского пролива проходиттектонический разлом, который усложняет ситуацию. В мире существуют технологии,которые позволяют строить сейсмоустойчивые здания, а также методы, которые даютвозможность снижать эти сейсмические колебания, особенно для небоскребов."Например, на верхушке небоскреба застройщики могутобустраивать крупные бассейны с большими массами воды, которые гасят этиколебания. Но это – совсем другая специфика строительства. Как гасить длямостов сейсмические колебания?", – задается вопросом эксперт.Почему-то при этом Александр Сергиенко не вспомнил десятки исотни мостов, построенных по всему миру за последние несколько веков. Достаточно сказать, что в России, на Транссибееще в XIX веке возвелиграндиозные сооружения, связывающие берега великих сибирских рек и по этим мостамдо сих без происшествий ходят многотонные поезда.Напомним, что 4 октября на долю строителей Крымского моста выпалопервое серьезное испытание: обрушился и перевернулся при падении один изпролетов возводимой железнодорожной части переправы. Причиной ЧП сталанеисправность одной из домкратных систем, которая опускала многотоннуюконструкцию на опоры.Строители и инженеры уже приступили к операции по подъему упавшегопролета. В компании-подрядчике говорят, что падение конструкции не повлияет насроки сдачи второй очереди Крымского моста.Это несущественное происшествие вызвало бурю эмоций наУкраине. Националисты не могли сдержать радости, описывая в соцсетях проблему уближайшего соседа, а некогда товарища, друга и брата. Для Незалежной Крымскиймост стал символом позора властей, взявших курс на блокаду Крыма и выступающихежедневно с антироссийской риторикой.Пока в соцсетях соревнуются, кто больше придумает гадостейпро Россию, целый полк украинских экспертов и аналитиков продолжает публикацию мрачныхпрогнозов о судьбе Крымского моста.Не так давно мост через Керченский пролив назвалирискованным объектом Путина. Бывший заместитель министра по чрезвычайнымситуациям Василий Кваша пыталсядоказать, что Крымскому мосту осталось недолго. Со знанием дела он заявил, чтоцентральная часть грандиозного сооружения является самой уязвимой, она будетнаиболее подвержена всевозможным испытаниям на прочность, стойкость ивыносливость. Он так и заявил, что мост будет разрушен штормом.С похожими предсказаниями выступал еще один"аналитик", правда, на этот раз российский. В интервью украинскомуизданию бывший научный сотрудник РАН, член одной из либеральных партий ЮрийМедовар запустил в медиапространство такую страшилку: Крымскому мосту осталосьстоять недолго – до начала холодов.Ученый-либерал заявил, что мост, оказывается, никто непринимал и не нагружал так, как положено. Восьми КамАЗов, одним из которыхуправлял лично президент России, по мнению господина Медовара, мало. Нужны невосемь, а 1008 полностью загруженных самосвалов, сказал этот научный деятель.Конечно, злопыхателей на Украине хватает. Но есть и те, ктоосознал мощь России и ее успехи в Крыму. После поездки в республику депутатРады Евгений Балицкий неожиданно заявил,что понял причины возвращения полуострова в состав России. Все очень просто: изразговоров с местными жителями нардеп выяснил, что большинство крымчан нехотели бы вернуться в состав Украины.То, что в стане ярых русофобов случаются фантастическиеперевоплощения, доказала украинский адвокат и блогер Татьяна Монтян, съездивминувшим летом в Керчь. Она восхитилась Крымским мостом и назвала его мощнейшиминфраструктурными проектом.