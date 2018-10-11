Поющая телеведущая Ольга Бузова не может отпустить прошлое. Звезда вновь вспомнила о разводе с футболистом Дмитрием Тарасовым.

Поющая телеведущая Ольга Бузова не может отпустить прошлое. Звезда вновь вспомнила о разводе с футболистом Дмитрием Тарасовым.Ольга стала гостьей нового сезона шоу Регины Тодоренко "Пятница с Региной", которое выходит на YouTube. Бузова рассказала, что неудачное замужество чуть не довело ее до монастыря – певица хотела дать обет безбрачия."Я бы не хотела, чтобы мой муж был артистом, не хотела бы, чтобы у него был Instagram, или чтобы его вообще кто-нибудь знал и даже видел. У меня вот такой высокий список требований к моему мужу. Хотя я вообще не знаю, хочу ли я замуж… Я уже там была! Платье было, свадьба была, клялись друг другу в любви в горе и в радости. Но где эти клятвы?" – убивается поющая телеведущая.Ольга посетовала, что неудача с Тарасовым отражается на ее сегодняшней личной жизни. В идеале она бы хотела найти мужчину, который был бы далек от медийности. Однако участие в шоу "Замуж за Бузову" делает эти мечты невозможными.Бузова отметила, что ей от безысходности пришлось сделать публичным то, что для здоровых отношений должно оставаться в тайне от публики. "Самое сокровенное хочется хранить, поэтому и говорю, что я сама для себя поставила ловушку и попала в нее. Я два года была сильной и уверенной в себе женщиной, никого не подпускала – скала. А тут пришла на проект, и всю душу – наизнанку", – заявила Ольга.Ольга намекнула Регине, что ее сердце пока свободно, однако она уверена, что в скором времени сможет наполнить его любовью. Ради мужчины мечты знаменитость готова на все.