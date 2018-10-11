Александра Кокорина и Павла Мамаева на зоне примут с почетом. Футбол в местах не столь отдаленных – едва ли главное развлечение, спортсменов там любят.

Александра Кокорина и Павла Мамаева на зоне примут спочетом. Футбол в местах не столь отдаленных – едва ли главное развлечение,спортсменов там любят.О том, что ждет проштрафившихся футболистов, если ониполучат реальный срок, рассказал журналистам бывший заключенный. По словамАнатолия, который провел в заключении три года, быть игроком на зоне почетно.Как рассказывает бывалый сиделец, русский футбол в колонияхлюбят. А игроки, совершившие преступление, там в почете. "Любой уступит свою койку нашемуфутболисту, тем более такому. Конечно, если это не дела, за которые в тюрягестановятся изгоями и петушарами. Тут я за футболистов", – заявил Анатолий.По мнению Анатолия, у Кокорина и Мамаева есть все шансыстать элитой в преступных кругах – за футбольный талант, известность иотсутствие страха. "Ну помахались кулаками, они же мужики, а непарикмахеры. В тюрьме они точно станут блатными и сразу получат доступ кобщаку, все захотят стать корешами с такими зэками", – цитирует экспертапо зоне телеканал "360".Когда сидел сам Анатолий, в их зоне были футбольные команды– а лучшие игроки брали себе клички с именами футболистов. В частности, там былсвой Мессии, который сидел за распространение наркотиков.Напомним, футболисты с большой компанией утром 8 октября устроили драку в "Кофемании" на Большой Никитской. Жертвами оказались чиновники Минпромторга. Сотрудник ведомства Денис Пак получил удар стулом по голове и сотрясение мозга, его спутник – ушибы и синяки.Позже выяснилось, что до посещения кафе та же компания избила водителя ведущей Первого канала, который ожидал Ольгу Ушакову у гостиницы "Пекин". Мужчина госпитализирован с черепно-мозговой травмой.10 октября Кокорина и Мамаева вызвали на допрос в полицию,после чего задержали на 48 часов. Решение о дальнейшей мере пресечения долженпринять Тверской суд Москвы. По последним данным, установлены и остальные троеучастников драк с участием футболистов. В их числе – младший брат КокоринаКирилл. Все они задержаны.