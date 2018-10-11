Александра Кокорина и Павла Мамаева на зоне примут с
почетом. Футбол в местах не столь отдаленных – едва ли главное развлечение,
спортсменов там любят.
Александра Кокорина и Павла Мамаева на зоне примут с
почетом. Футбол в местах не столь отдаленных – едва ли главное развлечение,
спортсменов там любят.
О том, что ждет проштрафившихся футболистов, если они
получат реальный срок, рассказал журналистам бывший заключенный. По словам
Анатолия, который провел в заключении три года, быть игроком на зоне почетно.
Как рассказывает бывалый сиделец, русский футбол в колониях
любят. А игроки, совершившие преступление, там в почете. "Любой уступит свою койку нашему
футболисту, тем более такому. Конечно, если это не дела, за которые в тюряге
становятся изгоями и петушарами. Тут я за футболистов", – заявил Анатолий.
По мнению Анатолия, у Кокорина и Мамаева есть все шансы
стать элитой в преступных кругах – за футбольный талант, известность и
отсутствие страха. "Ну помахались кулаками, они же мужики, а не
парикмахеры. В тюрьме они точно станут блатными и сразу получат доступ к
общаку, все захотят стать корешами с такими зэками", – цитирует эксперта
по зоне телеканал "360".
Когда сидел сам Анатолий, в их зоне были футбольные команды
– а лучшие игроки брали себе клички с именами футболистов. В частности, там был
свой Мессии, который сидел за распространение наркотиков.
Напомним, футболисты с большой компанией утром 8 октября устроили драку в "Кофемании" на Большой Никитской. Жертвами оказались чиновники Минпромторга. Сотрудник ведомства Денис Пак получил удар стулом по голове и сотрясение мозга, его спутник – ушибы и синяки.
Позже выяснилось, что до посещения кафе та же компания избила водителя ведущей Первого канала, который ожидал Ольгу Ушакову у гостиницы "Пекин". Мужчина госпитализирован с черепно-мозговой травмой.
10 октября Кокорина и Мамаева вызвали на допрос в полицию,
после чего задержали на 48 часов. Решение о дальнейшей мере пресечения должен
принять Тверской суд Москвы. По последним данным, установлены и остальные трое
участников драк с участием футболистов. В их числе – младший брат Кокорина
Кирилл. Все они задержаны.