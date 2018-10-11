Всероссийская агропромышленная выставка Золотая осень на ВДНХ в самом разгаре. Одним из самых популярных у посетителей стал стенд компании Черкизово - крупнейшего производителя мясной продукции в России. Группа представила широкий ассортимент продукции из мяса и птицы.

Всероссийскаяагропромышленная выставка "Золотая осень" на ВДНХ в самом разгаре.Одним из самых популярных у посетителей стал стенд компании "Черкизово" -крупнейшего производителя мясной продукции в России. Группапредставила широкий ассортимент продукции из мяса и птицы.Среди представленного на агровыставке богатого ассортимента качественной и экологически чистой продукции можно выделить бренд "Петелинка".Птица для него выращивается на собственных зерновых культурах бездобавления стимуляторов роста. Производитель гарантирует высокоекачество птицы этой марки, отсутствие консервантов и добавок с индексомЕ.Сейчас в ассортименте "Петелинки" – 35 позиций. Это виды разделанного куриного мяса и субпродукты – наггетсы, кобасы,шашлыки, котлеты и многое другое. В "Черкизово" отмечают: узнаваемостьбренда у российских потребителей в прошлом году превысила 35%.Агровыставка"Золотая осень" открыла свои двери в минувшую среду, 10 октября. В этотдень посетители стенда компании могли насладиться домашней пастой всырном соусе с песто из черемуши и слайсами куриного мяса. Лакомство с продукцией "Петелинки" готовил для гостей член испанской ассоциации шеф-поваров Николай Сарычев.Во второй день выставки посетители стенда "Черкизово" могут насладиться пористыми блинами с карпачо из индейки, которые также готовит Николай. Кстати говоря, индейка бренда "Пава-пава" – еще один продукт компании.Выращивать индейку в Тамбовской области вместе с испанским холдингом Grupo Fuertes группа "Черкизово" начала еще в 2015 году. Вкусная и свежая,продукция мгновенно завоевала любовь покупателей, став для многихлюбимым лакомством.Юбилейная,двадцатая по счету агропромышленная выставка "Золотая осень" проходит вроссийской столице 10-13 октября. В ее открытии приняли участиепремьер-министр Дмитрий Медведев и губернатор Московской области АндрейВоробьев. Глава региона пожелал "Черкизово" дальнейшего развития ипообещал содействие и поддержку в развитии производства."Черкизово"– крупнейший производитель мясной продукции в России. Группа занимаетпервое место по мясопереработке и совокупному производству мяса птицы ивторое – по производству свинины.