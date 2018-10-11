Всероссийская
агропромышленная выставка Золотая осень на ВДНХ в самом разгаре.
Одним из самых популярных у посетителей стал стенд компании Черкизово -
крупнейшего производителя мясной продукции в России. Группа
представила широкий ассортимент продукции из мяса и птицы.
Всероссийская
агропромышленная выставка "Золотая осень" на ВДНХ в самом разгаре.
Одним из самых популярных у посетителей стал стенд компании "Черкизово" -
крупнейшего производителя мясной продукции в России. Группа
представила широкий ассортимент продукции из мяса и птицы.
Среди представленного на агровыставке богатого ассортимента качественной и экологически чистой продукции можно выделить бренд "Петелинка".
Птица для него выращивается на собственных зерновых культурах без
добавления стимуляторов роста. Производитель гарантирует высокое
качество птицы этой марки, отсутствие консервантов и добавок с индексом
Е.
Сейчас в ассортименте "Петелинки" – 35 позиций. Это виды разделанного куриного мяса и субпродукты – наггетсы, кобасы,
шашлыки, котлеты и многое другое. В "Черкизово" отмечают: узнаваемость
бренда у российских потребителей в прошлом году превысила 35%.
Агровыставка
"Золотая осень" открыла свои двери в минувшую среду, 10 октября. В этот
день посетители стенда компании могли насладиться домашней пастой в
сырном соусе с песто из черемуши и слайсами куриного мяса. Лакомство с продукцией "Петелинки" готовил для гостей член испанской ассоциации шеф-поваров Николай Сарычев.
Во второй день выставки посетители стенда "Черкизово" могут насладиться пористыми блинами с карпачо из индейки, которые также готовит Николай. Кстати говоря, индейка бренда "Пава-пава" – еще один продукт компании.
Выращивать индейку в Тамбовской области вместе с испанским холдингом Grupo Fuertes группа "Черкизово" начала еще в 2015 году. Вкусная и свежая,
продукция мгновенно завоевала любовь покупателей, став для многих
любимым лакомством.
Юбилейная,
двадцатая по счету агропромышленная выставка "Золотая осень" проходит в
российской столице 10-13 октября. В ее открытии приняли участие
премьер-министр Дмитрий Медведев и губернатор Московской области Андрей
Воробьев. Глава региона пожелал "Черкизово" дальнейшего развития и
пообещал содействие и поддержку в развитии производства.
"Черкизово"
– крупнейший производитель мясной продукции в России. Группа занимает
первое место по мясопереработке и совокупному производству мяса птицы и
второе – по производству свинины.