Группа Черкизово заявила о готовности сотрудничать с надзорными органами и далее совершенствовать систему контроля за безопасностью продукции. Так в компании прокомментировали заявление главы Россельхознадзора о совместной договоренности с Черкизово по усилению внутреннего контроля качества.

Группа "Черкизово" заявила о готовности сотрудничать снадзорными органами и далее совершенствовать систему контроля за безопасностьюпродукции. Так в компании прокомментировали заявление главы Россельхознадзора осовместной договоренности с "Черкизово" по усилению внутреннего контролякачества.В группе уверены в качестве и безопасности своей продукции исоблюдении необходимых норм напроизводстве. Однако как социально ответственная компания группа "Черкизово"готова всячески сотрудничать с Россельхознадзором и усиливать контроль как всвоей лаборатории, так и контроль за продукцией в торговых точках, сообщили вкомпании.Там заверили, что "Черкизово" усилит мониторинг за качествомсвоей продукции на всех этапах, но особое внимание производитель будет уделятьтемпературе хранения и условиям транспортировки продукции в магазины.У группы "Черкизово" есть свой инновационныйнаучно-испытательный центр, который предоставляет услуги европейского уровня поисследованию и разработке продуктов питания. При этом он выступает в качественезависимой лаборатории для других игроков агрорынка, а также региональныхветеринарных управлений и Россельхознадзора.Осенью 2018 года центр вошел в топ-10 лучших европейскихлабораторий, заняв девятое место среди 120 лабораторий из 19 стран мира. Там работаютвысококлассные профессионалы по таким направлениям, как биотехнология,молекулярная биология, анализ и контроль качества готовой продукции. Экспертизецентра доверяют все игроки и профессионалы агрорынка, напомнили в "Черкизово".Напомним, на минувшей неделе Россельхознадзор овозможной приостановке работы входящей в группу "Черкизово"Петелинской птицефабрики или наложении на производителя штрафа из-заобнаружения в продукции сальмонелл и листерий. При этом некачественнаяпродукция была выявлена не на предприятии, а в рознице – в одном в одном измосковских магазинов сети "Авоська-Два".Сегодня глава ведомства Сергей Данкверт , что "Черкизово"и Россельхознадзор выработали механизм совместного контроля за качеством продукциигруппы. Помимо своей лаборатории "Черкизово" будет использовать центральнуюнаучно-методическую лабораторию Россельхознадзора. Данкверт также отметил, что в"Черкизово" серьезно относятся к безопасности своей продукции ивопрос с претензиями к "Петелинке" будет урегулирован в рабочем порядке.