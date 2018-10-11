Группа Черкизово заявила о готовности сотрудничать с
надзорными органами и далее совершенствовать систему контроля за безопасностью
продукции. Так в компании прокомментировали заявление главы Россельхознадзора о
совместной договоренности с Черкизово по усилению внутреннего контроля
качества.
Группа "Черкизово" заявила о готовности сотрудничать с
надзорными органами и далее совершенствовать систему контроля за безопасностью
продукции. Так в компании прокомментировали заявление главы Россельхознадзора о
совместной договоренности с "Черкизово" по усилению внутреннего контроля
качества.
В группе уверены в качестве и безопасности своей продукции и
соблюдении необходимых норм на
производстве. Однако как социально ответственная компания группа "Черкизово"
готова всячески сотрудничать с Россельхознадзором и усиливать контроль как в
своей лаборатории, так и контроль за продукцией в торговых точках, сообщили в
компании.
Там заверили, что "Черкизово" усилит мониторинг за качеством
своей продукции на всех этапах, но особое внимание производитель будет уделять
температуре хранения и условиям транспортировки продукции в магазины.
У группы "Черкизово" есть свой инновационный
научно-испытательный центр, который предоставляет услуги европейского уровня по
исследованию и разработке продуктов питания. При этом он выступает в качестве
независимой лаборатории для других игроков агрорынка, а также региональных
ветеринарных управлений и Россельхознадзора.
Осенью 2018 года центр вошел в топ-10 лучших европейских
лабораторий, заняв девятое место среди 120 лабораторий из 19 стран мира. Там работают
высококлассные профессионалы по таким направлениям, как биотехнология,
молекулярная биология, анализ и контроль качества готовой продукции. Экспертизе
центра доверяют все игроки и профессионалы агрорынка, напомнили в "Черкизово".
Напомним, на минувшей неделе Россельхознадзор о
возможной приостановке работы входящей в группу "Черкизово"
Петелинской птицефабрики или наложении на производителя штрафа из-за
обнаружения в продукции сальмонелл и листерий. При этом некачественная
продукция была выявлена не на предприятии, а в рознице – в одном в одном из
московских магазинов сети "Авоська-Два".
Сегодня глава ведомства Сергей Данкверт , что "Черкизово"
и Россельхознадзор выработали механизм совместного контроля за качеством продукции
группы. Помимо своей лаборатории "Черкизово" будет использовать центральную
научно-методическую лабораторию Россельхознадзора. Данкверт также отметил, что в
"Черкизово" серьезно относятся к безопасности своей продукции и
вопрос с претензиями к "Петелинке" будет урегулирован в рабочем порядке.