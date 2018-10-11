На поиски экипажа Союз МС-10 в Казахстане вылетели четыре вертолета Ми-8 Центрального военного округа. На борту машин находятся спасатели и медики.

На поиски экипажа "Союз МС-10" в Казахстане вылетели четыре вертолета Ми-8 Центрального военного округа. На борту машин находятся спасатели и медики.Чтобы прибыть на место приземления капсулы, вертолетам понадобится полтора часа.Спасатели держат связь с экипажем, космонавты чувствуют себя "хорошо, насколько это возможно", передает РИА Новости со ссылкой на источник. Сообщается также, что экипаж травм не получил и в медпомощи не нуждается.Авария "Союза" произошла на 119-й секунде полета. В составе экспедиции – космонавта "Роскосмоса" Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг.