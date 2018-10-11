Тверской суд Москвы в четверг вынесет решение о мере пресечения для нападающего Зенита Александра Кокорина и полузащитника Павла Мамаева. Следствие будет ходатайствовать об аресте обоих футболистов.

Тверской суд Москвы в четверг вынесет решение о мере пресечения для нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника Павла Мамаева. Следствие будет ходатайствовать об аресте обоих футболистов.Александр Кокорин и Павел Мамаев официально признаны подозреваемыми по уголовному делу о хулиганстве. Оба футболиста задержаны на 48 часов и помещены в следственный изолятор. Суд должен вынести спортсменам обвинение и вынести меру пресечения. Кокорин и Мамаев могут быть арестованы, отправлены под домашний арест или отпущены под подписку о невыезде.В понедельник утром Кокорин и Мамаев совершили два нападения: сначала на столичного водителя, а затем на сотрудника Минпромторга Дениса Пака и главу центра "НАМИ" Сергея Гайсина. По обоим инцидентам были возбуждены уголовные дела. Если Александр и Павел будут признаны виновными, то им грозит лишение свободы сроком до 7 лет.