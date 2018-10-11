История счастливого спасения произошла в деревне Нижний Коен Новосибирской области.
Там гостившая у дедушки с бабушкой ученица третьего класса первой увидела пожар
и развернула целую спасательную операцию.
История счастливого спасения произошла в деревне Нижний Коен Новосибирской области.
Там гостившая у дедушки с бабушкой ученица третьего класса первой увидела пожар
и развернула целую спасательную операцию.
По словам мамы Марины (имя ребенка
изменено – прим. ред.), простывшая накануне приезда к родственникам девочка вечером
20 сентября не могла уснуть. Она смотрела телевизор в то время, как бабушка с дедушкой уже спали.
"В окно увидела
яркий свет, прямо как фонарь включили", – цитирует школьницу сайт "Комсомольская
правда". Она подошла к окну и поняла, что загорелся соседский дом. Малышка не
растерялась, сразу сообщив о ЧП бабушке.
Сразу обращаться за помощью к
взрослым Марину научила мама, которая работает в охране. Выяснилось, что сосед
в то время засиделся за компьютером. Мужчина даже не заметил, как деревянная
стена дома загорелась. Лишь только когда к нему забежали люди, он понял, что
случилось страшное.
А в это время смелая
третьеклашка развернула целую спасательную операцию. Позвонив маме, она
сказала, чтобы та вызвала соседям пожарных. Девочка и сама бросилась на помощь
взрослым: схватила ведро, набрала в него воды и понесла дедушке, который пришел
на выручку.
В соцсетях
новосибирскую школьницу считают настоящей героиней. Интернет-пользователи предлагают
вручить девочке медаль.