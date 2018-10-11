История счастливого спасения произошла в деревне Нижний Коен Новосибирской области. Там гостившая у дедушки с бабушкой ученица третьего класса первой увидела пожар и развернула целую спасательную операцию.

История счастливого спасения произошла в деревне Нижний Коен Новосибирской области.Там гостившая у дедушки с бабушкой ученица третьего класса первой увидела пожари развернула целую спасательную операцию.По словам мамы Марины (имя ребенкаизменено – прим. ред.), простывшая накануне приезда к родственникам девочка вечером20 сентября не могла уснуть. Она смотрела телевизор в то время, как бабушка с дедушкой уже спали."В окно увиделаяркий свет, прямо как фонарь включили", – цитирует школьницу сайт "Комсомольскаяправда". Она подошла к окну и поняла, что загорелся соседский дом. Малышка нерастерялась, сразу сообщив о ЧП бабушке.Сразу обращаться за помощью квзрослым Марину научила мама, которая работает в охране. Выяснилось, что соседв то время засиделся за компьютером. Мужчина даже не заметил, как деревяннаястена дома загорелась. Лишь только когда к нему забежали люди, он понял, чтослучилось страшное.А в это время смелаятретьеклашка развернула целую спасательную операцию. Позвонив маме, онасказала, чтобы та вызвала соседям пожарных. Девочка и сама бросилась на помощьвзрослым: схватила ведро, набрала в него воды и понесла дедушке, который пришелна выручку.В соцсетяхновосибирскую школьницу считают настоящей героиней. Интернет-пользователи предлагаютвручить девочке медаль.