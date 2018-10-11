Первый муж Ани Лорак, продюсер Юрий Фалеса прокомментировал шумиху вокруг личной жизни популярной исполнительницы. По его мнению, изменять Ани нельзя, однако о том, чтобы воссоединиться с ней после развода, и речи быть не может.

Первый муж Ани Лорак, продюсер Юрий Фалеса прокомментировал шумиху вокруг личной жизни популярной исполнительницы. По его мнению, изменять Ани нельзя, однако о том, чтобы воссоединиться с ней после развода, и речи быть не может.Ани Лорак и Юрий Фалеса были вместе более десяти лет, однако так и не созрели для того, чтобы оформить отношения. А затем артистка и вовсе ушла от продюсера, который был значительно старше ее. Лишь спустя много лет, с турком по имени Мурат, певица сочеталась браком, однако сейчас появились данные о том, что она подала на развод. Причиной стала, предположительно, измена мужа.Юрий Фареса прокомментировал эту информацию. Продюсер признался, что недооценил ситуацию. "Я не думал, что это у них настолько серьезно. Все это очень неприятно", – отметил 57-летний Фалеса. Однако мужчина убежден, что изменять Ани Лорак нельзя. "Я это говорю не из-за громкого имени, а потому, что найти круче девушку нельзя. Изменил в открытую – вот и получи скандал!" – констатировал продюсер.Речи о том, чтобы после развода Ани Лорак вернулась к Юрию Фалесе, не идет. Дело в том, что он женат, более того, у него подрастает маленький ребенок. "Я очень счастлив, потому что моя жена не певица, а профессиональный повар. Я теперь шикарно питаюсь. Жена меня не ревнует к прошлому, она у меня очень мудрая. Для нее все мужики, кроме меня, – козлы", – цитирует бывшего мужа Ани Лорак .По мнению Фалесы, быть мужем артистки крайне тяжело. "Это значит жить исключительно ради карьеры другого человека. Это неправильно. А Каролину (настоящее имя Ани Лорак. – Прим.ред.) я все равно готов поддержать в трудную минуту. Я сейчас к ней уже больше как к ребенку отношусь, чем как к женщине", – признался Юрий Фалеса.