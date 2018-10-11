Оскандалившиеся футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев раскаялись в содеянном перед правоохранителями. Но это Тверской суд столицы не разжалобило: он удовлетворил ходатайство прокуратуры и следствия в отношении нападающего Зенита.

Оскандалившиеся футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев раскаялись в содеянном перед правоохранителями. Но это Тверской суд столицы не разжалобило: он удовлетворилходатайство прокуратуры и следствия в отношении нападающего "Зенита".АлександраКокорина арестовали до 8 декабря текущего года. Обвинение в своей речи подчеркивало,что футболист совершил преступление с особым цинизмом.По мнениюследствия, именно Кокорин, его младший брат Кирилл и близкий друг,футболист "Краснодара" Павел Мамаев были зачинщиками инидента в кофейне вцентре Москвы 8 октября, передает Пятый канал. Кирилл Кокорин настаивает, что дракузатеял пострадавший от их рук чиновник Минпромторга Денис Пак, который обиделсяна сравнение его с исполнителем известной песни "Гангнам стайл" и "обматерил"пьяных шутников.В своюочередь перед вынесением решения суда игрок "Зенита" попросил суд оставить его на свободе, непомещая его под арест. Александр пообещал сделать все возможное, чтобызагладить вину и заслужить прощение.Кокорин признал,что вел себя недопустимо. При этом он подчеркнул, что ему "очень стыдно передродителями, клубом и болельщиками", сообщает сайт "Комсомольская правда". Адвокатфутболиста назвал драку "роковым стечением обстоятельств", а своегоподзащитного охарактеризовал как "отличного спортсмена, примерного сына илюбящего отца".При этом Павел Мамаев переложил всю вину на своего товарищаАлександра Кокоркина. Похоже, что дружбе пришел конец. По его словам, навидеозаписи из кофейни видно, что это именно Александр полез в драку, а Павел подходиттолько после, сообщает Telegram-канал Mash.Мамаев признал вину за содеянное,подчеркнув, что сам явился в следственные органы и не собирается скрываться. Онотметил, что его действия – вопиющие. "Я готов помогать. Я могу сдатьзагранпаспорта. Никаких препятствий не собираюсь совершать. Хочу извинитьсяперед пострадавшими… Я готов загладить весь моральный ущерб, материальныйущерб. Я хочу, чтобы эта информация была донесена до потерпевших", – цитируетфутболиста Telegram-канал Lshort.Напомним, утром 8 октября игроки "Зенита"и "Краснодара"Кокорин и Мамаев поучаствовали сразу в двух потасовках в столице, скомпанией избив чиновника Минпромторга ДенисаПака и водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука.