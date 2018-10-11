Екатерина Семенова стала известна задолго до роли Веры в сериале Две судьбы и других. Именно с Кати рисовала персонажа знаменитого мультфильма Тайна третьей планеты Алису Селезневу мама Семеновой – художник-мультипликатор. О том, как складывается ее жизнь, актриса рассказала в Судьбе человека.

Она мечтала стать известной актрисой, и мечта стала реальностью, хотя зрителям Екатерина Семенова стала известна задолго до работы в известных столичных театрах и роли Веры в сериале "Две судьбы". Именно с Кати рисовала персонажа знаменитого мультфильма "Тайна третьей планеты" Алису Селезневу мама Семеновой – художник-мультипликатор.А когда девочка подросла, то в Пасхальную ночь произошла ее встреча с Антоном Табаковым – сыном легендарного Олега Табакова, которая стала судьбоносной.Правда, когда она сама предложила ему узаконить отношения, Табаков ответил, что его жизни "нет места для новой печати". Однако после того, как у них родился сын, уже Табаков предложил Екатерине пожениться, но официально свои отношения они так и не оформили.В программе "Судьба человека" актриса рассказывает, что их первая встреча произошла, когда она была еще школьницей, но тогда ничего между ними и быть не могло.Однако жизнь столкнула их снова, когда Екатерина уже была студенткой театрального вуза, в котором ректором был Олег Табаков.Они были из одного мира – и, рассказывает Семенова, она быстро влилась в компанию, где были и "Антон, и Володя Пресняков, и Федя Бондарчук, и Степа Михалков и Филипп Янковский".В отличие от Веры — героини Семеновой в сериале "Две судьбы", которая, несмотря на козни лучшей подруги, обретает свое женское счастье, у Екатерины отношения с любимыми мужчинами заканчивались расставаниями.Впрочем, с Антоном Табаковым, признается актриса, они чудесно общаются, несмотря на то, что давно не живут вместе.Финалом следующих отношений – с молодым банкиром Ильей, в Екатерина ценила за глубину, ум, искренность души, стала смерть.Еще при встрече он сказал Семеновой, что ему осталось жить "месяцев восемь", и попросил Екатерину не бросать его. И действительно: через восемь месяцев Ильи не стало.Потом были новые попытки обрести женское счастье. В браке с бизнесменом Кириллом Сигалом актриса родила дочь, но и эти отношения закончились расставанием.Несмотря на бурные взаимные чувства, не сложилось семьи и с сыном Любови Полищук Алексеем Макаровым – оба они, признается Екатерина, слишком "взрывные".Не дождалась предложения руки и сердца актриса и от предпринимателя Геннадия, которого называет "своей главной любовью". После отношений "на расстоянии", которые длились около пяти лет, предложения от него Екатерина так и не услышала.Почему Семенова отказалась выйти замуж за Табакова, когда он сам ей это предложил, как пережила гибель банкира Ильи, какая счастливая случайность помогла актрисе попасть к Галине Волчек и почему она ушла из "Современника" в театр к Олегу Табакову?О перипетиях своей жизни Екатерина Семенова рассказывает в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".