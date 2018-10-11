Космонавтов Союза, аварийно приземлившихся в 25 километрах от города Джезказган, достали из спасательной капсулы с помощью прибывшей техники ПЭМ-1 Синяя птица.

Космонавтов "Союза", аварийно приземлившихся в 25 километрах от города Джезказган, достали из спасательной капсулы с помощью прибывшей техники ПЭМ-1 "Синяя птица"."Медики осмотрели космонавтов, состояние оценивается как удовлетворительное", — сообщили "Интерфаксу" в Центральном военном округе.После краткого медосмотра космонавта и астронавта отправили вертолетом Ми-8 в Джезказган, который расположен в 20 км от места приземления капсулы "Союза".Ракета-носитель с кораблем "Союз МС-10" стартовала сегодня утром с космодрома Байконур. На орбиту отправились россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Старт прошел штатно, однако на 119-й секунде полета при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени ракеты-носителя произошла авария.Для выяснения причин аварии создана государственная комиссия, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.