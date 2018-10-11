Экипаж МКС, находящийся сейчас на орбите, может провести в космосе неопределенно долгое время. Речь идет даже не о нескольких месяцах: космонавты застряли в невесомости на годы.

Экипаж МКС, находящийся сейчас на орбите, может провести вкосмосе неопределенно долгое время. Речьидет даже не о нескольких месяцах: космонавты застряли в невесомости на годы.Авария "Союза" серьезно осложнила жизнь экипажуМеждународной космической станции. Сейчас на орбите находится россиянин СергейПрокопьев, немец Александр Герст и американка Серина Ауньон-Ченселлор. По плануони должны были возвратиться на Землю в декабре этого года на спускаемом аппаратекорабля "Союз", который неудачно стартовал сегодня, 11 октября.Тот "Союз", который сейчас пристыкован к станции,для спуска непригоден – в его обшивке недавно была обнаружена дыра. Американскийастронавт Крис Хадфилд, когда-то летавший в космос в качестве командира станции,полагает, что если причину сегодняшней аварии на Байконуре найдут быстро, товполне возможно, что новый "Союз" отправится на МКС ближе к декабрю.Также Хадфилд сказал, в ракетостроении крайне редкопроисходят простые ошибки, и членам экипажа нужно быть готовыми к тому, что онипроведут на борту МКС много месяцев. Как отметил астронавт, сейчас экипажстанции находится примерно в таком же состоянии, как путешественники из приключенческих романов, очутившиеся нанеобитаемом острове в результате кораблекрушения, действий пиратов илибунтовщиков.Возможности по спасению космонавтов существуют, но когдаони точно появятся – не известно.Напомним, что пристыковаться к МКС могут российские корабли:пилотируемые "Союзы" и грузовые "Прогрессы", японскийтранспортник JAXA, два типа американскихгрузовиков Dragon и Cygnus. В ближайший год планов по и запуску американских ияпонских кораблей нет."Сейчас создаются два новых частных космическихкорабля, разработчиками которых выступает компания SpaceX. Ни один из них небудет готов к запуску в ближайшее время. Конечно, есть возможность использоватьповрежденный "Союз", но у подобного решения, памятуя трагедию сшаттлом "Колумбия", есть два больших минуса", – приводит словабывшего командира МКС РИА Новости.Первая проблема связана с безопасностью при возвращении наЗемлю на дырявом корабле, вторая – с тем, что МКС останется без экипажа, чтокрайне нежелательно с точки зрения нормальной работы станции.