Экипаж МКС, находящийся сейчас на орбите, может провести в
космосе неопределенно долгое время. Речь
идет даже не о нескольких месяцах: космонавты застряли в невесомости на годы.
Экипаж МКС, находящийся сейчас на орбите, может провести в
космосе неопределенно долгое время. Речь
идет даже не о нескольких месяцах: космонавты застряли в невесомости на годы.
Авария "Союза" серьезно осложнила жизнь экипажу
Международной космической станции. Сейчас на орбите находится россиянин Сергей
Прокопьев, немец Александр Герст и американка Серина Ауньон-Ченселлор. По плану
они должны были возвратиться на Землю в декабре этого года на спускаемом аппарате
корабля "Союз", который неудачно стартовал сегодня, 11 октября.
Тот "Союз", который сейчас пристыкован к станции,
для спуска непригоден – в его обшивке недавно была обнаружена дыра. Американский
астронавт Крис Хадфилд, когда-то летавший в космос в качестве командира станции,
полагает, что если причину сегодняшней аварии на Байконуре найдут быстро, то
вполне возможно, что новый "Союз" отправится на МКС ближе к декабрю.
Также Хадфилд сказал, в ракетостроении крайне редко
происходят простые ошибки, и членам экипажа нужно быть готовыми к тому, что они
проведут на борту МКС много месяцев. Как отметил астронавт, сейчас экипаж
станции находится примерно в таком же состоянии, как путешественники из приключенческих романов, очутившиеся на
необитаемом острове в результате кораблекрушения, действий пиратов или
бунтовщиков.
Возможности по спасению космонавтов существуют, но когда
они точно появятся – не известно.
Напомним, что пристыковаться к МКС могут российские корабли:
пилотируемые "Союзы" и грузовые "Прогрессы", японский
транспортник JAXA, два типа американских
грузовиков Dragon и Cygnus. В ближайший год планов по и запуску американских и
японских кораблей нет.
"Сейчас создаются два новых частных космических
корабля, разработчиками которых выступает компания SpaceX. Ни один из них не
будет готов к запуску в ближайшее время. Конечно, есть возможность использовать
поврежденный "Союз", но у подобного решения, памятуя трагедию с
шаттлом "Колумбия", есть два больших минуса", – приводит слова
бывшего командира МКС РИА Новости.
Первая проблема связана с безопасностью при возвращении на
Землю на дырявом корабле, вторая – с тем, что МКС останется без экипажа, что
крайне нежелательно с точки зрения нормальной работы станции.