Полузащитник турецкого клуба Истанбул Башакшехир Арда Туран, права на которого принадлежат испанской Барселоне, был уличен в неспортивном поведении. Футболист подрался в ночном клубе и разбил нос популярному в Турции певцу Беркаю Шахину.

Полузащитник турецкого клуба "Истанбул Башакшехир" Арда Туран, права на которого принадлежат испанской "Барселоне", был уличен в неспортивном поведении. Футболист подрался в ночном клубе и разбил нос популярному в Турции певцу Беркаю Шахину.Инцидент произошел после того, как Туран якобы начал приставать к жене артиста, в результате чего Беркай захотел выяснить с обидчиком своей супруги отношения, но получил удар от игрока, сообщает РИА Новости со ссылкой на Goal.Com. После этого у певца был диагностирован перелом носа.Позже Туран принес свои извинения певцу.