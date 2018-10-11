Известная певица Полина Гагарина решила повеселить поклонников. Она разместила забавный снимок на своей странице в Instagram.

Известная певица Полина Гагарина решила повеселить поклонников. Она разместила забавный снимок на своей странице в Instagram.После тяжелого дня, наполненного домашними заботами, артистка захотела навести красоту и примерила красную маску-патч для губ. "Всех уложила, теперь можно и собой заняться", – подписала снимок Гагарина.Многие подписчики оценили чувство юмора звезды: "Красотка!", "Полина, Вы очаровательны в любом облике!", "Поднимаешь настроение!" Некоторые сравнили ее с певицей Светланой Лободой, а кто-то даже заявил, что в новом образе она похожа на злодея из мира комиксов – Джокера.Однако не всем поклонникам понравилась эта фотография: "Отлично. Такие губы у 90% шоу-бизнеса, вместо губ вареники! Неужели они думают, это так красиво?!", "Полина, что ты сделала с собой! Не делай так, пожалуйста, даже шутя!"Недавно Гагарина отправилась в отпуск и посетила Париж. Певица ходила по французскому городу в худи, куртке-косухе и джинсах. Поклонники отметили, что новый образ Полину молодит, и сравнили ее со студенткой.