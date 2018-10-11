Наталья Рудова является одной из самых привлекательных актрис отечественного кинематографа. Она обладает не только красивой внешностью, но и чувством юмора. Только благодаря ему артистка не боится выкладывать фото, на которых выглядит не так идеально, как ее привыкли воспринимать.

Наталья Рудова является одной из самых привлекательных актрис отечественного кинематографа. Она обладает не только красивой внешностью, но и чувством юмора. Только благодаря ему артистка не боится выкладывать фото, на которых выглядит не так идеально, как ее привыкли воспринимать.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Наталья Рудова опубликовала фотографию, которую сделала ее подруга, невеста рэп-исполнителя Тимати, модель Анастасия Решетова. Женщины посетили салон красоты. Обе выбрали для выхода в свет черные легинсы, свободные толстовки в тон и белые кроссовки.Решетова запечатлела Рудову в кресле в тот момент, когда мастер трудилась над ее ногтями. Актриса предстала перед подписчиками в далеко не лучшем виде. "Наконец-то хоть одно реальное фото в инсте.. Или когда подруга лучший фотограф ЭВЕР! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – с иронией подписала кадр Рудова.Не все поклонники оценили чувство юмора актрисы. "Наталья! Ты как всегда блестяще", "Где красота хваленая??", "Толстая какая😨раньше все фотки через фотошом?", "Как всегда чудо чудное! Ты прекрасна!", "Мне нравится, что Вы такая какая есть... настоящая👍и не боитесь показаться смешной", "Вот эта КОРОВА", "Кто то фотошопит, делает ноги худее а Наташа наоборот", "Не самая удачная фотография, но уверена, что подруге понравилась", "Расплылась как медуза", – прокомментировали кадр пользователи Сети.Ранее Рудову заподозрили в интрижке с сыном российского миллиардера. Предполагаемый любовник 35-летней артистки еще не окончил институт. Поводом для слухов послужил снимок актрисы, сделанный во время отдыха в Ницце. Рядом с Натальей Рудовой пристроился младший сын миллиардера Сергея Саркисова – 19-летний Сергей. Однако эти данные остались без комментариев и со стороны юного Саркисова и со стороны Рудовой.