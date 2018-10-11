Инспекторы 3 СБ ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве на регулярной основе проводят мероприятия, направленные на профилактику дорожно-транспортного травматизма среди детей....

Инспекторы 3 СБ ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве на регулярной основе проводят мероприятия, направленные на профилактику дорожно-транспортного травматизма среди детей.В ГБОУ «Школа № 51» инспекторы 3 СБ ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве провели уроки безопасности для учащихся начальных классов. Сотрудники Госавтоинспекции рассказали детям о том, как правильно построить безопасный маршрут «дом-школа-дом», ребята узнали, что такое «дорожная ловушка» и, как в нее не попасть. Школьники задавали вопросы и обсуждали с полицейскими различные ситуации, возникающие на дороге.В дошкольном отделении автоинспекторы провели веселую и познавательную акцию «Засветись». В начале встречи инспекторы дорожно-патрульной службы рассказали малышам о видах пешеходных переходов и сигналах светофора, а также разъяснили значения дорожных знаков. Сотрудники ГИБДД продемонстрировали ребятам принцип работы светоотражающих элементов, дети узнали, насколько важно быть заметным на проезжей части и вблизи нее. Дорожные полицейские вручили дошкольникам яркие фликеры, которые не только украсят их одежду, но и помогут сделать путешествие более безопасным.Инспекторы ГИБДД провели масштабную профилактическую работу с родителями учащихся 5 класса и дошкольного отделения ГБОУ «Школа № 51». Сотрудники Госавтоинспекции напомнили взрослым участникам дорожного движения о необходимости прививать собственным детям дисциплинированность, чувство ответственности и законопослушное поведение. Полицейские рассказали о видах детских удерживающих устройств, которые необходимо применять при перевозке малыша в салоне автомобиля. Затем родители задавали уточняющие вопросы и в завершение встречи отметили значимость лекций по безопасности дорожного движения.В конце каждой их бесед сотрудники ГИБДД призывали слушателей к неукоснительному соблюдению Правил дорожного движения.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81