Госдума приняла закон, сохраняющий льготы налоговые льготы в границах действующего пенсионного возраста и после его изменения.

Госдума приняла закон, сохраняющий льготы налоговые льготы в границах действующего пенсионного возраста и после его изменения, передает РИА Новости.Льготы будут сохраняться при достижении текущего пенсионного возраста – того, который будет действовать на 31 декабря 2018 года: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, пояснила вице-премьер Татьяна Голикова. Закон сохраняет право на получение льгот по земельному налогу и налогу на имущество при достижении этого возраста.Изменения в пенсионном законодательстве предполагают выход на пенсию в 60 лет для женщин и в 65 лет для мужчин.