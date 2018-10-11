Гоша Куценко не успел вернуться в баню – за ним захлопнулась
дверь. Популярному актеру пришлось провести некоторое время на заснеженной
зимней улице.
Гоша Куценко не успел вернуться в баню – за ним захлопнулась
дверь. Популярному актеру пришлось провести некоторое время на заснеженной
зимней улице.
К счастью, все это происходило на съемках нового сезона сериала
"Ольга" – и прогулка голышом среди сугробов была запланирована по
сюжету. Артист еще раз доказал, что ради искусства готов на все.
Съемки третьего сезона популярного сериала "Ольга"
проходили прошлой зимой. Скоро фильм покажут на канале ТНТ. Какую роль играет
Куценко, создатели сериала не уточняют. Однако поклонники артиста, посмотрев
анонсы, решили, что их кумир должен быть новым ухажером главной героини (ее играет
Яна Троянова).
Укрепил фанатов в этой мысли и фрагмент, выложенный в Instagram Гошей Куценко.
Артисту так понравилась сцена на зимней улице, что он решил срочно поделиться этим
видео с подписчиками. Публикация анонса сериала "Ольга" имела оглушительный успех.
Герой Гоши Куценко предстал перед зрителями в одних валенках
и шапке-буденовке – что особенно понравилось женской части аудитории. Актер в
свой 51 год выглядит минимум на 10 лет моложе и даст фору многим 40-летним
коллегам, отмечает "7Дней.ru".
Поклонницы в комментариях к видео восхищаются красивым телом своего кумира.
Поклонницы в комментариях к видео восхищаются красивым телом
своего кумира. "Интересно, куда в таком смелом декольте ходят – да еще и
без ключей?" – интересуются подписчики. И пишут, что новый сезон "Ольги"
стоит посмотреть хотя бы ради этого момента.