Гоша Куценко не успел вернуться в баню – за ним захлопнулась дверь. Популярному актеру пришлось провести некоторое время на заснеженной зимней улице.

Гоша Куценко не успел вернуться в баню – за ним захлопнуласьдверь. Популярному актеру пришлось провести некоторое время на заснеженнойзимней улице.К счастью, все это происходило на съемках нового сезона сериала"Ольга" – и прогулка голышом среди сугробов была запланирована посюжету. Артист еще раз доказал, что ради искусства готов на все.Съемки третьего сезона популярного сериала "Ольга"проходили прошлой зимой. Скоро фильм покажут на канале ТНТ. Какую роль играетКуценко, создатели сериала не уточняют. Однако поклонники артиста, посмотреванонсы, решили, что их кумир должен быть новым ухажером главной героини (ее играетЯна Троянова).Укрепил фанатов в этой мысли и фрагмент, выложенный в Instagram Гошей Куценко.Артисту так понравилась сцена на зимней улице, что он решил срочно поделиться этимвидео с подписчиками. Публикация анонса сериала "Ольга" имела оглушительный успех.Герой Гоши Куценко предстал перед зрителями в одних валенкахи шапке-буденовке – что особенно понравилось женской части аудитории. Актер всвой 51 год выглядит минимум на 10 лет моложе и даст фору многим 40-летнимколлегам, отмечает "7Дней.ru".Поклонницы в комментариях к видео восхищаются красивым телом своего кумира.Поклонницы в комментариях к видео восхищаются красивым теломсвоего кумира. "Интересно, куда в таком смелом декольте ходят – да еще ибез ключей?" – интересуются подписчики. И пишут, что новый сезон "Ольги"стоит посмотреть хотя бы ради этого момента.