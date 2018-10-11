Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter сообщил о спасении экипажа, потерпевшего аварию Союза. Для выяснения причин аварии создана государственная комиссия.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter сообщил о спасении экипажа, потерпевшего аварию "Союза". Для выяснения причин аварии создана государственная комиссия.Для выяснения причины аварии на РН Союз-ФГ моим решением образована государственная комиссия. Она уже приступила к работе. Изучается телеметрия.Службы спасения работают с первой секунды аварии. Система аварийного спасения корабля Союз-МС сработала штатно. Экипаж спасен.— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 11 октября 2018 г.В настоящее время глава Роскосмоса направляется на место приземления экипажа корабля "Союз МС-10" в Казахстане.Госкомиссия примет решение об эвакуации космонавтов на месте аварийной посадки "Союза". Поисковая группа уже добралась к месту аварии.