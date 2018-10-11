Младшую сестру Кейт Миддлтон Пиппу засняли прогуливающейся по улицам Лондона. Женщина, которая со дня на день должна отправиться в роддом, шла нагруженная пакетами с покупками, причем ее никто не сопровождал.

Младшую сестру Кейт Миддлтон Пиппу засняли прогуливающейся по улицам Лондона. Женщина, которая со дня на день должна отправиться в роддом, шла нагруженная пакетами с покупками, причем ее никто не сопровождал.На днях Пиппу Миддлтон сфотографировали в Лондоне. Женщина была замечена с пакетами из супермаркетов, и, что самое интересное, она прошла с покупками несколько кварталов столицы Великобритании. Обремененной пакетами и внушительным животом Миддлтон никто не помог. Пиппа была совершенно одна. Однако это обстоятельство, судя по лицу, нисколько ее не расстроило. Наоборот, в ожидании своего первенца младшая сестра герцогини Кембриджской буквально сияет от счастья.Для выхода в свет Миддлтон выбрала легкое черное платье в стиле бохо, которое дополнила длинным кардиганом сочного сливого цвета и белыми кедами. А еще Пиппа накинула на плечо объемную сумку. Темные волосы женщина убрала, а лицо украсила солнцезащитными очками.Напомним, слухи о том, что Пиппа Миддлтон беременна, появились еще в апреле. В том же месяце официальный представитель знаменитого семейства подтвердил догадки заинтересованной общественности и не менее любопытных журналистов.Отцом ребенка Пиппы является ее муж Джеймс Мэттьюс. Влюбленные поженились в мае 2017 года. Избранник Миддлтон – бывший автогонщик и менеджер хедж-фонда. Он миллиардер. Свадьба была роскошной. Невеста блистала в наряде, который напоминал свадебное платье ее сестры Кейт.Высочайшие гости собрались на церемонии в церкви Святого Марка в деревне Энглфилд графства Беркшир. За церемонией пристально следили все модные журналы и таблоиды Великобритании.