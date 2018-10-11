Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова подала в отставку. Она сообщила, что покидает пост по собственному желанию.

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова подала в отставку. Она сообщила, что покидает пост по собственному желанию.Жданова отметила, что такое решение не связано с личными обстоятельствами. Об этом она рассказала в видеообращении, которое выложила в Интернет."Хочу проинформировать вас, что приняла решение покинуть свой пост. Хочу отметить, что это решение обусловлено моими внутренними мотивами и теми объективными жизненными обстоятельствами, которые открывают новый не менее интересный и ответственный период в моей жизни".На должность временно исполняющего главы региона Жданова была назначена в феврале 2016 года, напоминает телеканал "Россия 24". В сентябре того же года она выиграла выборы, набрав 54 процента голосов избирателей.После отставки временно руководить регионом будет первый заместитель правительства Забайкальского края Александр Кулаков.