Один из блоков первой ступени ракеты-носителя "Союз-ФГ" не отделился в заданное время, что, возможно, и привело к аварии, сообщили РИА Новости два источника, знакомые с ситуацией

Другой источник подтвердил эту информацию: "По предварительным данным, зафиксирован удар одного из четырех блоков первой ступени по центральному блоку второй ступени. По телеметрии, поступившей с ракеты, зафиксировано падение давления в баках наддува второй ступени".По его словам, автоматика могла расценить этот сбой как критический и мгновенно привести в действие систему аварийного спасения, отделившую капсулу с космонавтами от аварийной ступени.Еще один источник в ракетно-космической отрасли заявил, что причиной аварии могло стать несрабатывание пиропатрона отделения блока первой ступени от второй. "Или пиропатрон не сработал, который должен был откинуть боковой блок в сторону, либо что-то произошло с "зацеплением", которое находится в верхней части бокового блока ступени", — уточнил он.