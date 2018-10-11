Лозунг националистов времен Второй мировой войны стал официальным воинским приветствием на Украине. Президент Петр Порошенко подписал соответствующий закон и тем самым признал себя продолжателем дела Бандеры, Шухевича и Гитлера.

Лозунг националистов времен Второй мировой войны сталофициальным воинским приветствием на Украине. Президент Петр Порошенко подписалсоответствующий закон и тем самым признал себя продолжателем дела Бандеры, Шухевича и Гитлера.Лозунг "Слава Украине!" обрел вторую жизнь послесобытий на Майдане 2013-14 годов. Местные националисты приветствовали друг другавскинутой вверх рукой и этой фразой, а ответом служили слова "Героям слава!"В начале октября Верховная рада приняла закон обустановлении лозунга в качестве официального приветствия в войсках, а сегодня,11 октября документ подписал Петр Порошенко.На встрече с генералами президент заявил, что военные уставыв стране будут обновляться в соответствии с идеей уважения к военнослужащим.Новое старое приветствие будут использовать не только военные, но и сотрудники национальнойполиции. Также закрепляется обращение к военным "пан" вместо"товарищ", сообщает РИА Новости.Общаясь с военнослужащими Порошенко не только обрадовал ихтем, что изменил приветствие, но и отдал им приказ открывать огонь и применятьвсе силы и средства в Донбассе для сохранения жизни людей. Стрелять по своимсогражданам надо для того, чтобы, как выразился президент, сберечь каждогоукраинского воина.Напомним, что лозунгом "Слава Украине!" пользовались бойцы запрещенной в России "Украинскойповстанческой армии". В последние годы в Незалежной идет героизация УПА и еелидеров – Степана Бандеры и Романа Шухевича.УПА была образована 14 октября 1942 года как боевое крыло"Организации украинских националистов". Она действовалапреимущественно на Западной Украине и сотрудничала с гитлеровцами. Насовести боевиков УПА Волынская резня – массовое уничтожении в 1943 году польскогогражданского населения. По данным исследователей, общее число жертв трагедии колеблетсяот 36 тысяч до 100 тысяч человек.Три года назад Петр Порошенко подписал указ об установлении 14 октября Днем защитника Украины, перенеся его с 23 февраля.