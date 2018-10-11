В правом глазу 60-летнего индийца медики обнаружили паразита, которого разносят комары. Мужчина пожаловался врачам, что червь извивается и попросил его вытащить.

В правом глазу 60-летнего индийца медикиобнаружили паразита, которого разносят комары. Мужчина пожаловался врачам, чточервь извивается и попросил его вытащить.Доктор решил,что паразита нужно удалить немедленно, иначе мужчина может потерять зрение. От мерзкогососеда индийца избавили при помощи специального пинцета. Длина червя составлялане менее 15 сантиметров, сообщает Daily Mirror. Судя по всему, несчастный был заражен нитчаткойБаркрофта. Обычно личинки паразита попадают в кровь человека приукусе комара.