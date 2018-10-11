Финский Йокерит одержал крупную победу над подмосковным Витязем в рамках очередного игрового дня Континентальной хоккейной лиги. Встреча в Хельсинки завершилась со счетом 4:1 в пользу джокеров.

Финский "Йокерит" одержал крупную победу над подмосковным "Витязем" в рамках очередного игрового дня Континентальной хоккейной лиги. Встреча в Хельсинки завершилась со счетом 4:1 в пользу "джокеров".Однако несмотря на то, что итоговый счет получился крупным, первая шайба в матче была заброшена лишь в начале второго периода, когда Ессе Йоэнсуу стал первым автором гола. Но нападающий подольского клуба Денис Кокарев уже через пять минут восстановил статус-кво.Долгое время ничейный результат сохранялся на табло арены финского стадиона. Хоккеисты "Йокерита" смогли активизироваться в заключительном периоде и провести его сверх-ударно: шайбы Брайана О'Нилла, Йона Нормана и Мики Ниеми ознаменовали победу финских "джокеров"."Йокерит" набрал 24 очка и занимает вторую строчку в Западной конференции КХЛ. "Витязь" с 15-ю баллами располагается на седьмой позиции "Запада".