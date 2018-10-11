В среду в Стамбул, на Синод Константинопольского патриархата прибыли экзархи, которых этот самый патриархат направлял на Украину.

В среду в Стамбул, на Синод Константинопольского патриархата прибыли экзархи, которых этот самый патриархат направлял на Украину. Официально темы, которые обсуждает Синод, не оглашаются, но присутствие этих священников недвусмысленно свидетельствует о том, что речь — о предоставлении Автокефалии украинской церкви. На ней настаивает светская власть и прежде всего, президент Порошенко. И патриарх Варфоломей склонен с ним согласиться, хотя это — и грубейшее нарушение церковных канонов, и перспектива религиозных конфликтов.На второй день собора иерархов открыли дополнительные ворота и именно через них запускают внутрь священнослужителей. Приехал непосредственно сам Варфоломей — сразу несколько человек вышло встать перед нашей камерой, чтобы не подпустить нас к нему. И заводят внутрь его с целой делегацией.Кроме патриарха в резиденции — те самые экзархи, что были назначены в качестве представителей Константинопольского патриархата на Украине. Епископ Панфильский Даниэль из США и Эдмонтонский Илларион — оба уроженцы западной Украины: Ивано-Франковск и Львов.За закрытыми дверями патриархат выслушивает доклад эзархов, прилетевших с Украины. О том, чего ждать, если решение о предоставлении Автокефалии будет принято — предупредил сегодня митрополит Илларион."Конечно, мы видим уже, что захватывают православные храмы на Украине, и верующие становятся на защиту. Мы можем только представить, что будет происходить, если захваты эти будут официально одобрены властями и если они примут систематический характер. Конечно, люди выйдут на улицы, и будут защищать свои святыни", — говорит председатель отдела внешних церковных связей, митрополит Волоколамский.За каждой новостью от Константинопольского патриархата сейчас пристально следят и на Украине. Владыка Климент рассказывает, что прихожане в Харькове надеются, что ситуация перестанет накаляться."Признание раскольников, признание неканонических церковных структур невозможно. И подобные действия, подобные решения породят только новый раскол, который ничем не будет отличаться от филаретовщины, от того раскола, который в нашей стране уже 27 лет", — заявил глава синодального информационно-просветительского отдела украинской православной церкви, архиепископ Нежинский и Прилукский Климент.По информации митрополита Бориспольского, на Украине за последние 4 года раскольниками при поддержке националистов было захвачено около 50 храмов. И после принятия решения об автокефалии цифра может измениться."Мы – монахи против всех этих явлений. Всегда монастыри испокон веков стояли все на одной позиции. Это значит, решение высших чинов не приведет ни к чему хорошему. Открыто уже наступают на нашу православную церковь, открыто ведут борьбу с ней", — говорит монах Успенской Киево-Печерской лавры Макарий.К Концу дня патриархия решение снова не вынесла. Последний день заседания Синода — в четверг.