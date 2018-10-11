В истории советской и российской космонавтики были как триумфальные победы, так и трагические страницы. Ракеты взрывались на старте, космонавты не могли вернуться на Землю, корабли Союз выходили из строя. Первый же запуск космического корабля этой серии в 1967 году закончился неудачей – при возвращении с орбиты погиб космонавт Владимир Комаров.

В истории советской и российской космонавтики были как триумфальныепобеды, так и трагические страницы. Ракеты взрывались на старте, космонавты немогли вернуться на Землю, корабли "Союз" выходили из строя. Первый жезапуск космического корабля этой серии в 1967 году закончился неудачей – привозвращении с орбиты погиб космонавт Владимир Комаров.24 апреля 1967 года произошла первая трагедия в историисоветской космонавтики: во время своего второго полета погиб Владимир Комаров,пилотировавший экспериментальный корабль "Союз-1". Во времяэкстренного спуска на Землю не раскрылся основной парашют спускаемого аппарата,а стропы запасного скрутились из-за сильного вращения. На скорости около 100километров в час спускаемый аппарат врезался в землю в Оренбургской области изагорелся.Вот как описывал увиденное в оренбургской степи АлексейЛеонов: "Металл горел как дерево. Когда комиссия прилетела на место,увидели удручающую картину: корабль осел и выглядел как песчаный холм высотойоколо одного метра. И металл расплавленный был, как лужа воды".В народе ходили слухи о якобы страшных криках Комарова, которыеслышали в радиоэфире на Земле, и что он перед смертью сильно ругался наконструкторов, создавших корабль. Леонов назвал все эти домыслы глупостью.Спустя четыре года, 30 июня 1971 года во время возвращенияна Землю погиб весь экипаж корабля "Союз-11". Произошло это из-запреждевременного раскрытия клапана дыхательной вентиляции, спускаемый аппарат потерялгерметичность и испытав жуткие мучения от нехватки кислорода, трое космонавтовпогибли. В экипаж входили командир Георгий Добровольский, инженер-исследовательВиктор Пацаев и бортинженер Владислав Волков.Больше аварий, связанных с гибелью космонавтов, в СССР иРоссии не было, но нештатных ситуаций с кораблями "Союз" с моментаосвоения космоса было зафиксировано около двух десятков.11 сентября 2013 года при возвращении космонавтов С МКС вышлииз строя датчики космического корабля"Союз ТМА-08М". Часть пути космонавты летели на ощупь: экипаж неполучал параметров о своей высоте, но, тем не менее, посадка прошла безперегрузок и пострадавших.27 мая 2009 года после старта корабля "СоюзТМА-15" возникли проблемы с регулированием температуры, которые былиустранены с помощью системы терморегулирования. На борту находились двоероссийских космонавтов и канадский астронавт.14 августа 1997 года при посадке "Союза ТМ-25" раньшевремени, на высоте около шести километров сработали двигатели мягкой посадки.По этой причине посадка спускаемого аппарата была очень жесткой, но космонавтыне пострадали.20 апреля 1983 года с 1-й площадки космодрома Байконурстартовал космический корабль "Союз Т-8" с космонавтами ВладимиромТитовым, Геннадием Стрекаловым и Александром Серебровым на борту. Из-занераскрытия на корабле антенны системы сближения и стыковки "Игла"экипажу не удалось пристыковать корабль к станции. Проведя два дня на орбите,"Союз" удачно приземлился в заданном районе.В апреле 1979 года на корабле "Союз-33" с российско-болгарскимэкипажем взорвался газогенератор, был поврежден резервный двигатель. Однакокосмонавтам удалось в ручном режиме благополучно посадить корабль, хотя и созначительным перелетом предполагаемой точки посадки.В 1977 году Владимир Коваленок и Валерий Рюмин не смоглипристыковаться к космической станции "Салют-6". Сделав три попытки иистратив все топливо на своем корабле "Союз", космонавты быливынуждены вернуться на Землю.Примерно в такой же ситуации оказались 15 октября 1976 года ВячеславЗудов и Валерий Рождественский, но только их нештатная посадка была намногожестче. Корабль "Союз" приводнился на поверхность озера Тенгиз вКазахстане, покрытую кусками льда при окружающей температуре минус 20 градусов.Выходной люк оказался в воде, и космонавты чуть не погибли. Их спасли пилотыпоискового вертолета.