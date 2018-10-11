13 октября отмечается Всемирный день тромбоза. К этой дате уже в седьмой раз приурочена масштабная социальная акция “День МНО”.

13 октября отмечается Всемирный день тромбоза. К этой дате уже в седьмой раз приурочена масштабная социальная акция “День МНО”. В рамках акции пациенты смогут бесплатно проверить уровень свертываемости крови. В первую очередь этот анализ нужен тем, кто регулярно принимает препараты, которые разжижают кровь и препятствуют образованию тромбов – опасных сгустков крови. Именно тромбы одна из причин смерти от сердечно-сосудистых заболеваний – инсульта и инфаркта. К акции присоединились сразу 25 городов России, в их числе и Владимир. Пройти экспресс-диагностику в областном центре можно будет 12 октября с 09:00 до 15:00 в Городской больнице № 4 по адресу: ул. Каманина, д. 25, каб. 15.